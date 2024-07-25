Беспилотник атаковал автобус в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский горокруг. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
Подтвердилась информация об атаке на автобус в районе Вознесеновки. В результате удара беспилотника повреждён только транспорт: в нём выбило стёкла и посекло кузов.
Вторым дроном ВСУ ударили по частному дому в Муроме. В нём пробита крыша.
Под ударом утром 25 июля был и город Шебекино. В результате обстрела погиб мирный житель, ещё двое ранены. Разрушения выявили на промпредприятии и в МКД — в одно из них было прямое попадание снаряда.