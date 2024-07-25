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Беспилотники

Беспилотник атаковал автобус в белгородском приграничье

25 июля 2024, 08:18
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг двумя дронами

Один БПЛА ударил по автобусу, второй — по частному дому. Есть разрушения.

ВСУ атаковали беспилотниками Шебекинский горокруг. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

Подтвердилась информация об атаке на автобус в районе Вознесеновки. В результате удара беспилотника повреждён только транспорт: в нём выбило стёкла и посекло кузов.

Вторым дроном ВСУ ударили по частному дому в Муроме. В нём пробита крыша.

Под ударом утром 25 июля был и город Шебекино. В результате обстрела погиб мирный житель, ещё двое ранены. Разрушения выявили на промпредприятии и в МКД — в одно из них было прямое попадание снаряда.

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#Белгородская область#Происшествия#Муром#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Дроны
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