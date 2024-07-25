В Белгороде более 400 человек отказались ухаживать за выданными мэрией кашпо

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По информации мэрии, в текущем году сотрудники департамента по развитию городских территорий на данный момент разместили 1750 цветочных кашпо с высаженными петуниями.
В среднем стоимость одного кашпо составляет 550 рублей. Источник финансирования — средства управления Белгорблагоустройства.
В мэрии отметили, что кашпо размещались на видовых частных домах въездных магистралей Белгорода. Это улицы Корочанская, Волчанская, Супруновская, Сумская, Красноармейская и Калинина.
При этом более 400 жителей отказались подписывать соглашения и размещать кашпо на своих домах. Среди основных причин — отсутствие свободного времени и желания ухода за цветами.
Городские власти добавили, что по обоюдному соглашению жители домов обязаны обеспечивать сохранность и надлежащий уход за подвесными кашпо с высаженными цветущими растениями. Поливать их и убирать сорную растительность.
Ответственность за сохранность и ущерб, причинённый в результате ненадлежащего исполнения соглашения, несёт собственник или пользователь дома.
В мэрии добавили, что споры, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств, разрешаются путём переговоров.
Ранее журналисты Бел.Ру заметили, что владельцы кашпо пытаются спасти растения, но из-за жары они засыхают. А некоторые горожане даже подсадили в горшки менее прихотливые цветы.