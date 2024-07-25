bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Белгороде более 400 человек отказались ухаживать за выданными мэрией кашпо

В Белгороде более 400 человек отказались ухаживать за выданными мэрией кашпо

25 июля 2024, 12:04
Фото: bel.ru
В областном центре мэрия раздаёт кашпо с цветами горожанам, которые проживают в частных домах. Оказывается, брать ответственность за растения часть белгородцев не хотят. Подробности журналистам Бел.Ру рассказали городские власти.

По информации мэрии, в текущем году сотрудники департамента по развитию городских территорий на данный момент разместили 1750 цветочных кашпо с высаженными петуниями.

В среднем стоимость одного кашпо составляет 550 рублей. Источник финансирования — средства управления Белгорблагоустройства.

В мэрии отметили, что кашпо размещались на видовых частных домах въездных магистралей Белгорода. Это улицы Корочанская, Волчанская, Супруновская, Сумская, Красноармейская и Калинина.

При этом более 400 жителей отказались подписывать соглашения и размещать кашпо на своих домах. Среди основных причин — отсутствие свободного времени и желания ухода за цветами.

Городские власти добавили, что по обоюдному соглашению жители домов обязаны обеспечивать сохранность и надлежащий уход за подвесными кашпо с высаженными цветущими растениями. Поливать их и убирать сорную растительность.

Ответственность за сохранность и ущерб, причинённый в результате ненадлежащего исполнения соглашения, несёт собственник или пользователь дома.

В мэрии добавили, что споры, возникающие между сторонами по вопросам исполнения обязательств, разрешаются путём переговоров.

Ранее журналисты Бел.Ру заметили, что владельцы кашпо пытаются спасти растения, но из-за жары они засыхают. А некоторые горожане даже подсадили в горшки менее прихотливые цветы.

Из-за ошибки мэрия Белгорода «раздала» 1,5 млн кашпо с петуниями вместо 1,5 тыс.
Узнать подробнее
Читайте также:
Правоохранители нашли подростков, которые разгромили кашпо с цветами в БелгородеКрасиво, но недолго: цветы, которыми украсили дома в Белгороде, уже засыхаютНа уход за цветами, кустарниками и деревьями в Белгороде готовы добавить ещё 7,6 млн
#Кристина Семенчук#Жара#Финансирование#Новости Белгорода#Эксклюзив#Журналисты#Цветы#Мэрия#Переговоры#Дома#Белгород#Полив#Соглашения#Ответственность#Городские власти#Сохранность#Кашпо#Уход за растениями
Подпишитесь
Не та статья? Адвокат Полежаева считает, что бывший замгубернатора взяток не брал
Сегодня, 12:40
Водитель под Белгородом успел выйти из авто, но всё равно пострадал из-за атаки ВСУ
Сегодня, 12:47
В 19 домах в Белгороде завтра не будет горячей воды. Кто в списке?
Сегодня, 11:39
«Телефон подарил в коридоре»: свидетель по делу экс-мэра Иванова выступил в суде
Сегодня, 11:53
Водитель на «Ниве» с формой в машине устроил ДТП с пострадавшим в Белгороде
Сегодня, 11:31
Информация для заемщиков Фонда поддержки ИЖС
Сегодня, 08:48