«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон

«Я услышал выстрелы военных, сразу понял, что это — дрон. Остановился на остановке, высадил людей, сказал им бежать в кусты и ложиться. Потом остановил 118 тюринский автобус, увидел, что они заходят на атаку, потом сам выбежал, лёг с ними [пассажирами]. Произошёл взрыв», — рассказал водитель.