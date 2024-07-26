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Последствия атаки на автобус

«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон

26 июля 2024, 07:39
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Последствия атаки на автобус

Водитель автобуса спас жизни пассажиров в момент атаки ВСУ на Шебекинский округ

Николай Андреенко — водитель рейсового автобуса, который вчера, 25 июля, попал под удар украинского дрона. Благодаря смелости и профессионализму Николая никто из пассажиров не пострадал, повреждения получил только автобус. Подробности сообщает Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино».
Сюжет
Автобус

Водитель рейсового автобуса Николай Андреенко проявил невероятное мужество и решительность, когда на днях в селе Вознесеновка (Шебекинский городской округ) автобус атаковал дрон ВСУ.

Услышав выстрелы, Николай остановил автобус, велел пассажирам выйти и лечь на землю. Мгновением позже дрон атаковал транспорт. Благодаря быстрым и чётким действиям Николая все пассажиры остались целы. Пострадал только автобус: ему посекло корпус и повредило остекление.

«Я услышал выстрелы военных, сразу понял, что это — дрон. Остановился на остановке, высадил людей, сказал им бежать в кусты и ложиться. Потом остановил 118 тюринский автобус, увидел, что они заходят на атаку, потом сам выбежал, лёг с ними [пассажирами]. Произошёл взрыв», — рассказал водитель.

Николай скромно говорит, что просто выполнял свою работу. Он спас жизни людей, хотя сам рисковал, ведь у него пятеро детей. Пассажиры благодарны Николаю за его отвагу.

Напомним, вчера, 25 июля, ВСУ атаковали с помощью дрона автобус в районе Вознесеновки Шебекинского горокруга. Повреждён только транспорт, из людей никто не пострадал.

Последствия атаки на автобусПоследствия атаки на автобус
Последствия атаки на автобусПоследствия атаки на автобус
Последствия атаки на автобусПоследствия атаки на автобус
Последствия атаки на автобусПоследствия атаки на автобус
Последствия атаки на автобус
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Беспилотник атаковал автобус в белгородском приграничье
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