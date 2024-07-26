«Делал свою работу»: водитель — о спасении пассажиров автобуса, который атаковал дрон

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Водитель рейсового автобуса Николай Андреенко проявил невероятное мужество и решительность, когда на днях в селе Вознесеновка (Шебекинский городской округ) автобус атаковал дрон ВСУ.
Услышав выстрелы, Николай остановил автобус, велел пассажирам выйти и лечь на землю. Мгновением позже дрон атаковал транспорт. Благодаря быстрым и чётким действиям Николая все пассажиры остались целы. Пострадал только автобус: ему посекло корпус и повредило остекление.
«Я услышал выстрелы военных, сразу понял, что это — дрон. Остановился на остановке, высадил людей, сказал им бежать в кусты и ложиться. Потом остановил 118 тюринский автобус, увидел, что они заходят на атаку, потом сам выбежал, лёг с ними [пассажирами]. Произошёл взрыв», — рассказал водитель.
Николай скромно говорит, что просто выполнял свою работу. Он спас жизни людей, хотя сам рисковал, ведь у него пятеро детей. Пассажиры благодарны Николаю за его отвагу.
Напомним, вчера, 25 июля, ВСУ атаковали с помощью дрона автобус в районе Вознесеновки Шебекинского горокруга. Повреждён только транспорт, из людей никто не пострадал.