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Дрон

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Ноябрь
Хватит проветривать: дрон врезался в МКД в Белгороде. Как это было?
5 ноября, 16:23
Стало известно, каким дроном ВСУ атаковали многоэтажку в Новой жизни в Белгороде
5 ноября, 14:46
Сразу восемь автобусов будет ездить иначе после удара дрона в Белгороде
5 ноября, 14:21
В Сети публикуют видео с места атаки беспилотником дома в Белгороде
5 ноября, 13:17
В квартире, которую атаковал дрон в Новой жизни в Белгороде, могла быть семья
5 ноября, 12:59
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Новой жизни в Белгороде
5 ноября, 12:45
Октябрь
«Испугались все — это нормально»: попадание дрона в многоэтажку в Белгороде
28 октября, 14:34
Дроны ВСУ атаковали Шебекинский округ и Белгородский район, ранен мужчина
23 октября, 18:22
Повреждены дома и автомобили: несколько беспилотников атаковали Белгородскую область
23 октября, 13:13
«Всё сгорело»: последствия падения сбитого дрона на дома белгородцев
22 октября, 09:53
Ещё трое белгородцев ранены после атак ВСУ на Белгородскую область в понедельник
21 октября, 13:57
Белгородские «барсы» выследили в приграничье «Бабу-Ягу»
18 октября, 12:10
«Сидим и молимся»: под Белгородом жители просят защиты от атак «Бабы-Яги»
17 октября, 13:27
Пожар после атаки дрона возник в многоэтажке в Белгородском районе
6 октября, 16:01
Дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, ранен мирный житель
2 октября, 20:22
Дрон атаковал грузовик под Белгородом, ранен водитель
2 октября, 05:55
Сентябрь
Украинский БПЛА врезался в жилой дом в Белгороде в микрорайоне «Улитка»
27 сентября, 17:50
Белгородский район подвергся атакам БПЛА: ранен водитель авто, под удар попал автобус
27 сентября, 10:50
В больнице скончался белгородец, пострадавший 22 сентября при атаке дрона на авто
25 сентября, 20:15
Водитель «Газели» ранен после атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
25 сентября, 13:50

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