Baza: танк наехал на «Ниву» в Белгородской области, водитель авто погиб

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Сети появилась информация о том, что в селе Берёзовка Борисовского района танк наехал на автомобиль.
На фотографии с места аварии видно, что танк переехал и раздавил переднюю часть «Нивы». Водитель скончался на месте происшествия. По информации Telegram-канала, погибшим оказался 73-летний житель села Константин Лопаткин.
Официальных комментариев по поводу ДТП не было.
Это не первая авария с участием «Нивы» в Белгородской области. В Белгороде очень пьяный водитель не справился с управлением, снёс дорожный знак и врезался в несколько припаркованных машин. Есть пострадавший.