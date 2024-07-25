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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

ДТП с танком в Белгородской области

Baza: танк наехал на «Ниву» в Белгородской области, водитель авто погиб

25 июля 2024, 15:04
Фото: Baza
ДТП с танком в Белгородской области
Танк наехал на автомобиль в селе Берёзовка Белгородской области. Водитель «Нивы» скончался на месте происшествия. Им оказался 73-летний местный житель, сообщает Telegram-канал Baza.
Сюжет
ДТП

В Сети появилась информация о том, что в селе Берёзовка Борисовского района танк наехал на автомобиль.

На фотографии с места аварии видно, что танк переехал и раздавил переднюю часть «Нивы». Водитель скончался на месте происшествия. По информации Telegram-канала, погибшим оказался 73-летний житель села Константин Лопаткин.

Официальных комментариев по поводу ДТП не было.

Это не первая авария с участием «Нивы» в Белгородской области. В Белгороде очень пьяный водитель не справился с управлением, снёс дорожный знак и врезался в несколько припаркованных машин. Есть пострадавший.

ДТП с танком в Белгородской областиДТП с танком в Белгородской области
ДТП с танком в Белгородской области
Фото: Baza
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