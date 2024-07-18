Авто под Белгородом атаковали FPV-дроном: ранены трое, оказавшиеся рядом со взрывом

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Три человека ранены в результате атаки ВСУ в Отрадном в Белгородском районе. Пострадали мужчина, женщина и 17-летний подросток. Они оказались рядом с местом ЧП.
Изначально ВСУ атаковали FPV-дроном ехавшую по дороге машину. Произошёл взрыв, автомобиль в итоге врезался в забор частного дома и загорелся.
Автомобилистка не пострадала. Ранения получили люди, оказавшиеся рядом с местом ЧП. Мужчину везут в больницу с осколочными ранениями груди и ноги. Женщина и 17-летний парень получили ушибы, медпомощь им оказали на месте.
Машина после взрыва сгорела. Повреждены забор, в который въехал автомобиль, а также фасад частного дома. Кроме того, в результате ЧП задело навес и ещё одну машину.