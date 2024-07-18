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Последствия атаки ВСУ под Белгородом

Авто под Белгородом атаковали FPV-дроном: ранены трое, оказавшиеся рядом со взрывом

18 июля 2024, 09:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ под Белгородом

ВСУ атаковали FPV-дроном авто под Белгородом

Автомобилистка не пострадала. Ранения получили подросток, мужчина и женщина, оказавшиеся рядом с местом ЧП. Машина из-за атаки дрона врезалась в забор частного дома, а после сгорела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Взрыв

Три человека ранены в результате атаки ВСУ в Отрадном в Белгородском районе. Пострадали мужчина, женщина и 17-летний подросток. Они оказались рядом с местом ЧП.

Изначально ВСУ атаковали FPV-дроном ехавшую по дороге машину. Произошёл взрыв, автомобиль в итоге врезался в забор частного дома и загорелся.

Автомобилистка не пострадала. Ранения получили люди, оказавшиеся рядом с местом ЧП. Мужчину везут в больницу с осколочными ранениями груди и ноги. Женщина и 17-летний парень получили ушибы, медпомощь им оказали на месте.

Машина после взрыва сгорела. Повреждены забор, в который въехал автомобиль, а также фасад частного дома. Кроме того, в результате ЧП задело навес и ещё одну машину.

Момент взрыва у авто под Белгородом, при котором пострадали двое, попал на видео
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