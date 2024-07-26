Несколько домов пострадали от атаки трёх дронов на Белгородскую область

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, использовав три дрона. По предварительным данным, среди мирного населения нет пострадавших.
В селе Вознесеновка один из дронов атаковал ГАЗель. В результате атаки у транспорта посекло кузов. Другой дрон сдетонировал рядом с территорией частного домовладения. В доме выбило остекление, также повреждён легковой автомобиль, припаркованный неподалёку.
В городе Шебекино FPV-дрон также взорвался рядом с частным домом. В результате взрыва в доме были выбиты окна и повреждён фасад здания. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
Напомним, что сегодня, 26 июля, днём сразу три муниципалитета региона подверглись атаке дронов.