Несколько домов пострадали от атаки трёх дронов на Белгородскую область

В городе Шебекино FPV-дрон также взорвался рядом с частным домом. В результате взрыва в доме были выбиты окна и повреждён фасад здания. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам.