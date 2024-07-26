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Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

ВСУ вновь атаковали Шебекино и Вознесеновку

Несколько домов пострадали от атаки трёх дронов на Белгородскую область

26 июля 2024, 18:42
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ вновь атаковали Шебекино и Вознесеновку

Три дрона атаковали Шебекинский городской округ. Разрушения зафиксированы в селе Вознесеновка и городе Шебекино. Предварительно, среди мирных жителей никто не пострадал.
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Обстрел

ВСУ атаковали Шебекинский городской округ, использовав три дрона. По предварительным данным, среди мирного населения нет пострадавших.

В селе Вознесеновка один из дронов атаковал ГАЗель. В результате атаки у транспорта посекло кузов. Другой дрон сдетонировал рядом с территорией частного домовладения. В доме выбило остекление, также повреждён легковой автомобиль, припаркованный неподалёку.

В городе Шебекино FPV-дрон также взорвался рядом с частным домом. В результате взрыва в доме были выбиты окна и повреждён фасад здания. Кроме того, была повреждена линия электропередачи. В ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам.

Напомним, что сегодня, 26 июля, днём сразу три муниципалитета региона подверглись атаке дронов.

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