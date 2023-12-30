Четверо детей находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгороду

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря четыре ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. Юные пациенты в реанимации в областной больнице.
При необходимости детей готовы направить в федеральные клиники.
Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми.
Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ
По словам Львовой-Беловой, число раненых детей в результате удара по Белгороду увеличилось до 17. Федеральное МЧС ранее сообщало о 15 пострадавших.
По состоянию на 18:00 было известно о двоих погибших детях.