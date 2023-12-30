Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Скорая

Четверо детей находятся в тяжёлом состоянии после удара ВСУ по Белгороду

30 декабря 2023, 16:00
Фото: 1MI
Скорая

Львова-Белова: в результате удара по Белгороду ранены 17 детей

Тяжелораненые дети остаются в реанимации. В случае необходимости их готовы направить на дальнейшее лечение в федеральные клиники, сообщила детский омбудсмен РФ.
Сюжет
Дети

В результате удара ВСУ по Белгороду 30 декабря четыре ребёнка находятся в тяжёлом состоянии. Юные пациенты в реанимации в областной больнице.

При необходимости детей готовы направить в федеральные клиники.

Помочь белгородским медикам в проведении операций и лечении готовы травматологи из Республиканского травматологического центра ДНР, у них накоплен большой опыт работы с минно-взрывными травмами, как детскими, так и взрослыми.
Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ

По словам Львовой-Беловой, число раненых детей в результате удара по Белгороду увеличилось до 17. Федеральное МЧС ранее сообщало о 15 пострадавших.

По состоянию на 18:00 было известно о двоих погибших детях.

Раненых уже больше 100: МЧС уточнило информацию о последствиях атаки на Белгород
Узнать подробнее
Читайте также:
МЧС уточнило информацию о погибших и раненых в Белгороде. Среди жертв есть детиПри обстреле ВСУ Брянской области погиб ребёнок 2014 года рожденияОбстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
#Происшествия#Пострадавшие#Дети#Реанимация#Новости Белгорода#Раненые#Инна Рогова#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Мария Львова-Белова
Подпишитесь
Гладков об атаке на Белгород: Это самые тяжёлые последствия обстрелов за два года
Сегодня, 17:04
Песков: Путин в курсе атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:26
Минобороны об атаке ВСУ на Белгород: Это преступление не останется безнаказанным
Сегодня, 15:26
Россия запросила заседание в ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду
Сегодня, 16:15
Обстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
Сегодня, 13:15