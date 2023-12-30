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Published Сегодня, 18:37

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Updated Сегодня, 18:39

В Белгороде для желающих временно съехать с квартиры или дома открывают ПВР

В Белгороде для желающих временно съехать с квартиры или дома открывают ПВР

30 декабря 2023, 18:37
Фото: соцсети Валентина Демидова
В областном центре после обстрела предоставят всем желающим возможность переждать неспокойные дни в пункте временного размещения, рассказал мэр Демидов.
Сюжет
Обстрел

В Белгороде после дневной атаки ВСУ разворачивают пункт временного размещения для горожан, которые захотят временно покинуть свой дом или квартиру.

По состоянию на 20 часов в результате обстрела повреждения выявили в 22 многоквартирных домах.

Также для помощи пострадавшим открыли пять информационных центров в разных районах города. Вот их адреса:

  • ул. Преображенская, 84
  • ул. Парковая (около обл. БТИ)
  • Народный бульвар (9 лицей)
  • ул. Маяковского (управа № 19)
  • 2-й Котлозаводской пер., 2

Кто пострадал сам или близкие, у кого повреждено имущество или транспорт, кому нужно место в ПВР, могут обращаться по телефонам 122 и 112.

Строительные организации города выводят в работу, сейчас закрывают тепловые контуры на повреждённых объектах.

Управы проводят обход, выявляют новые повреждения, опрашивают людей.

На момент публикации подтверждена информация о 14 погибших при обстреле Белгорода. Из них трое — дети. Ранения получили 108 человек, из них 17 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро детей.

ВСУ атаковали город ракетами с кассетными боеприпасами.

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#Евгений Грицков#Пострадавшие#Помощь#Погибшие#Белгород#Обстрел#Повреждения#Ракеты#ВСУ#Пвр
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