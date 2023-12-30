В Белгороде для желающих временно съехать с квартиры или дома открывают ПВР

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В Белгороде после дневной атаки ВСУ разворачивают пункт временного размещения для горожан, которые захотят временно покинуть свой дом или квартиру.
По состоянию на 20 часов в результате обстрела повреждения выявили в 22 многоквартирных домах.
Также для помощи пострадавшим открыли пять информационных центров в разных районах города. Вот их адреса:
Кто пострадал сам или близкие, у кого повреждено имущество или транспорт, кому нужно место в ПВР, могут обращаться по телефонам 122 и 112.
Строительные организации города выводят в работу, сейчас закрывают тепловые контуры на повреждённых объектах.
Управы проводят обход, выявляют новые повреждения, опрашивают людей.
На момент публикации подтверждена информация о 14 погибших при обстреле Белгорода. Из них трое — дети. Ранения получили 108 человек, из них 17 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе пятеро детей.
ВСУ атаковали город ракетами с кассетными боеприпасами.