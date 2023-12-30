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Posted Сегодня, 18:00

Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Начало обстрела Белгорода

Мать закрывает собой детей: что творилось в Белгороде в момент прилётов? Видео

30 декабря 2023, 18:00
Фото: Belgorod.Camera
Начало обстрела Белгорода

Момент обстрела Соборной площади Белгорода попал на видео

На кадрах видна реакция людей, услышавших взрывы в небе. Видео публикует проект Belgorod.Camera.

30 декабря ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. Начало обстрела попало на камеру. На записи видно, как люди на Соборной площади отреагировали на первые взрывы.

На одном из видео женщина вырвала малыша из коляски, заслонила младенца своим телом, а старшего ребёнка прижала к себе.

Прилёты, напомним, были в самом центре города. Погибли 14 человек, трое из них — дети. Ранены 108 мирных жителей, из них 15 несовершеннолетних. Разрушения есть в 22 МКД, коммерческих объектах. Сгорели автомобили.

Начало обстрела Белгорода
Видео: Belgorod.Camera
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