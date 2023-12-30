Мать закрывает собой детей: что творилось в Белгороде в момент прилётов? Видео

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:10
30 декабря ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду. Начало обстрела попало на камеру. На записи видно, как люди на Соборной площади отреагировали на первые взрывы.
На одном из видео женщина вырвала малыша из коляски, заслонила младенца своим телом, а старшего ребёнка прижала к себе.
Прилёты, напомним, были в самом центре города. Погибли 14 человек, трое из них — дети. Ранены 108 мирных жителей, из них 15 несовершеннолетних. Разрушения есть в 22 МКД, коммерческих объектах. Сгорели автомобили.