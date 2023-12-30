В небе над Белгородом снова раздались громкие звуки

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
30 декабря никак не закончится для жителей Белгорода. После дневного обстрела, в котором по данным на 20:00 погибло 14 человек и ранены ещё 108, вечером горожане снова услышали звуки, похожие на взрывы.
Вячеслав Гладков подтвердил, что громкие звуки связаны с работой ВС РФ «на ту сторону».
Центр Белгорода до сих пор оцеплен. Повреждения получили больше 20 многоквартирных домов, магазины, торговые центры, другие коммерческие объекты. Осколками повредило больше 100 машин, большая часть из которых уничтожена полностью.
Вячеслав Гладков отменил все массовые мероприятия в девяти муниципалитетах приграничья, а также в Яковлевском округе и в самом Белгороде.