В ООН осудили удар Украины по центру Белгорода

Posted Сегодня, 18:57
Published Сегодня, 18:57
Modified Сегодня, 18:59
Updated Сегодня, 18:59
В ООН призвали немедленно прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан и назвали их «неприемлемыми».
«Нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан неприемлемы, должны быть немедленно прекращены», — говорится в сообщении.
Тем временем Россия запросила заседание Совета безопасности ООН, которое должно пройти в полночь по московскому времени.
«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран — членов ЕС», — написал в своём Telegram-канале заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Россия потребовала участия представителя Чехии, которая поставила Украине боеприпасы, использованные при обстреле Белгорода 30 декабря.
Во время взрывов в центре города погибло 14 человек, в том числе трое детей. Ранены 108 человек, 17 находятся в тяжёлом состоянии, пятеро из них — дети.