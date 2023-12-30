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обстрел Белгорода 30 декабря

В ООН осудили удар Украины по центру Белгорода

30 декабря 2023, 18:57
Фото: соцсети Валентина Демидова
обстрел Белгорода 30 декабря
В Организации объединённых наций призвали прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан.
Сюжет
Взрывы

В ООН призвали немедленно прекратить нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан и назвали их «неприемлемыми».

«Нападения на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан неприемлемы, должны быть немедленно прекращены», — говорится в сообщении.

Тем временем Россия запросила заседание Совета безопасности ООН, которое должно пройти в полночь по московскому времени.

«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран — членов ЕС», — написал в своём Telegram-канале заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия потребовала участия представителя Чехии, которая поставила Украине боеприпасы, использованные при обстреле Белгорода 30 декабря.

Во время взрывов в центре города погибло 14 человек, в том числе трое детей. Ранены 108 человек, 17 находятся в тяжёлом состоянии, пятеро из них — дети.

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#Евгений Грицков#Украина#Оон#Россия#Боеприпасы#Нападения#Совет безопасности#Жертвы#Чехия#Белгород#Взрывы#Гражданская инфраструктура#Мирные граждане
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