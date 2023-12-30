В ООН осудили удар Украины по центру Белгорода

«Посмотрим, хватит ли мужества (и совести) у чехов к нам присоединиться: в других ситуациях на участие в запрашиваемых западниками заседаниях по Украине выстраивается очередь из желающих стран — членов ЕС», — написал в своём Telegram-канале заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.