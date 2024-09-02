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Кассетные боеприпасы

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2024
«Кто бежит — погибает»: Гладков обратился с напутствием к ученикам одной из школ
2 сентября, 09:33
Оперштаб: почему в сводках не уточняют, чем ВСУ атаковали Белгородскую область
Белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, почему он не указывает в своих сводках, чем именно обстреливают Шебекино. В оперативном штабе объяснили причину.
14 июля, 14:29
В ООН высказались о применении ВСУ кассетных боеприпасов при ударах по Белгороду
10 апреля, 13:28
Прячутся на арене? Украинский фейк о гибели военных в Белгороде поразил наглостью
21 марта, 13:58
В МИД Франции не осудили Украину за удар кассетными боеприпасами по Белгороду
В Париже заявили о легитимной обороне Киева. Однако на вопрос ТАСС об отношении Франции к удару кассетными боеприпасами по Белгороду отвечать не стали.
3 января, 14:31
2023
Число погибших при атаке ВСУ на центр Белгорода выросло до 20
30 декабря 2023, 21:27
ВСУ обстреляли посёлок в приграничье кассетными боеприпасами: есть разрушения
Пострадавших в результате атаки нет. Повреждения, помимо частных домов, зафиксировали в хозпостройках. Подробности случившегося обстрела сообщили «Брянские новости» со ссылкой на губернатора области Александра Богомаза.
3 октября 2023, 06:50
Признание Полежаева, кассетные боеприпасы и нападение собаки обсуждали белгородцы
22 июля 2023, 15:30

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