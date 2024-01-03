Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид не осудила атаки ВСУ на Белгород. В постоянном представительстве России при ОБСЕ считают, что тем самым она приняла сторону Украины.
«Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлёкшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — говорится в Telegram-канале «Россия в ОБСЕ».
После мощного удара ВСУ по Белгороду 30 декабря РФ запросила заседание в Совбезе ООН. Постпред России при организации Василий Небензя назвал атаку на столицу приграничного региона заранее спланированным терактом. В ООН тем временем потребовали немедленно прекратить нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
30 декабря в результате атаки в Белгороде погибли 25 человек, более 100 ранены. 2 января жертвой обстрелов стал ещё один мужчина, пострадали 11 мирных жителей.