Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Постпредство РФ: генсек ОБСЕ встала на сторону Украины, не осудив удары по Белгороду

Постпредство РФ: генсек ОБСЕ встала на сторону Украины, не осудив удары по Белгороду

3 января 2024, 10:53
Фото: 1MI
При этом в результате атак в столице приграничного региона погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. Комментарий постоянного представительства РФ появился в Telegram-канале «Россия в ОБСЕ».

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид не осудила атаки ВСУ на Белгород. В постоянном представительстве России при ОБСЕ считают, что тем самым она приняла сторону Украины.

«Генеральный секретарь ОБСЕ откровенно приняла сторону преступного киевского режима, ни словом не осудив варварские ракетные атаки Белгорода, повлёкшие гибель десятков мирных граждан, включая детей», — говорится в Telegram-канале «Россия в ОБСЕ».

После мощного удара ВСУ по Белгороду 30 декабря РФ запросила заседание в Совбезе ООН. Постпред России при организации Василий Небензя назвал атаку на столицу приграничного региона заранее спланированным терактом. В ООН тем временем потребовали немедленно прекратить нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

30 декабря в результате атаки в Белгороде погибли 25 человек, более 100 ранены. 2 января жертвой обстрелов стал ещё один мужчина, пострадали 11 мирных жителей.

«Атака на Белгород — заранее спланированный теракт»: что говорят в ООН?
Узнать подробнее
Читайте также:
Животные тоже страдают: собаки крушат вольеры в белгородском приюте из-за обстрелов14-летняя девочка пострадала от обстрела в Белгородской областиГладков рассказал о пострадавших при обстрелах за два дня белгородцах
#Политика#Украина#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#ОБСЕ#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Осуждение
Подпишитесь
Первоклассник и его молодая мама погибли при атаке ВСУ на Белгород
Сегодня, 09:36
«Ситуация остаётся напряжённой»: Гладков — об утренних атаках на Белгород
Сегодня, 06:02
14-летняя девочка пострадала от обстрела в Белгородской области
Сегодня, 07:42
Белгородским школьникам могут продлить каникулы из-за участившихся атак ВСУ
Сегодня, 06:21
В Белгороде нашли «слившего» работу ПВО парня?
Сегодня, 08:38
В Белгороде не будет СМС-оповещения во время обстрелов. Почему, ответил Гладков
Сегодня, 06:36