Минздрав: 20 перевезённых в Москву белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

По данным Минздрава из 25 перевезённых самолётом на лечение в Москву пострадавших при обстреле Белгорода 20 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе четыре ребёнка, ещё у пяти — состоянии средней степени тяжести, включая двоих детей.