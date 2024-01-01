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Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Минздрав: 20 перевезённых в Москву белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Минздрав: 20 перевезённых в Москву белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

1 января 2024, 17:24
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии перевезённых в Москву раненных 30 декабря в Белгороде.
Сюжет
Дети

По данным Минздрава из 25 перевезённых самолётом на лечение в Москву пострадавших при обстреле Белгорода 20 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе четыре ребёнка, ещё у пяти — состоянии средней степени тяжести, включая двоих детей.

В целом состояние пациентов стабильное. Специалисты федерального ведомства проконсультировали в больницах Белгорода 84 человека, в том числе 13 детей.

Общее число погибших при атаке на Белгород 30 декабря выросло до 25 человек. В первый день нового года от полученных травм умерла девочка четырёх лет.

Число получивших ранения тоже увеличилось на двоих, все таких насчитывается 109 человек.

Спецборт МЧС доставил в Москву 25 раненых белгородцев, в том числе шестеро детей
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