Минздрав: 20 перевезённых в Москву белгородцев находятся в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
По данным Минздрава из 25 перевезённых самолётом на лечение в Москву пострадавших при обстреле Белгорода 20 находятся в тяжёлом состоянии, в том числе четыре ребёнка, ещё у пяти — состоянии средней степени тяжести, включая двоих детей.
В целом состояние пациентов стабильное. Специалисты федерального ведомства проконсультировали в больницах Белгорода 84 человека, в том числе 13 детей.
Общее число погибших при атаке на Белгород 30 декабря выросло до 25 человек. В первый день нового года от полученных травм умерла девочка четырёх лет.
Число получивших ранения тоже увеличилось на двоих, все таких насчитывается 109 человек.