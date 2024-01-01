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Published Сегодня, 14:19

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Updated Сегодня, 14:21

В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших после обстрела 30 декабря

В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших после обстрела 30 декабря

1 января 2024, 14:19
Фото: 1MI
Об этом в комментарии «Миру Белогорья» рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников. По его данным, в белгородских больницах остаются 45 человек. Ещё 25 пациентов лечатся в клиниках столицы.

По словам чиновника, всего 30 декабря в Белгороде было задействовано 44 бригады скорой помощи.

Как только появилась информация о происходящем, все свободные бригады были направлены на место событий. Пациентов направили в горбольницу №2 и детскую областную больницу. Пациенты были и в реанимации, и в приёмном отделении, и на улице.
Андрей Иконников

Министр отметил, что в разных московских клиниках сейчас лечатся 25 человек. В белгородских больницах остаются 45 пациентов (вчера их было 58).

Остались пациенты средней степени тяжести. Планово назначены операции.
Андрей Иконников

Напомним, в результате ракетного удара по центру Белгорода погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили 108 человек.

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#Пострадавшие#Москва#Больницы#Горбольница №2#Скорая помощь#Детская областная больница#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Министр здравоохранения
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