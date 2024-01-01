В больницах Белгорода остаются 45 пострадавших после обстрела 30 декабря

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По словам чиновника, всего 30 декабря в Белгороде было задействовано 44 бригады скорой помощи.
Как только появилась информация о происходящем, все свободные бригады были направлены на место событий. Пациентов направили в горбольницу №2 и детскую областную больницу. Пациенты были и в реанимации, и в приёмном отделении, и на улице.
Андрей Иконников
Министр отметил, что в разных московских клиниках сейчас лечатся 25 человек. В белгородских больницах остаются 45 пациентов (вчера их было 58).
Остались пациенты средней степени тяжести. Планово назначены операции.
Андрей Иконников
Напомним, в результате ракетного удара по центру Белгорода погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили 108 человек.