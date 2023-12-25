Дискомфорта будет меньше: в белгородскую больницу поступил современный аппарат

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Современное ЛОР-оборудование поступило в детскую областную больницу в Белгороде. Аппарат предназначен для диагностики и лечения верхних дыхательных путей и ушной патологии.
«Главное предназначение — это создание как можно меньшего дискомфорта для маленьких пациентов, но и, с другой стороны, повысить качество диагностики и качество лечения тем детям нашей Белгородской области, которым это необходимо», — сообщил губернатор.
Ранее родители юных белгородцев жаловались на холод в палатах детского отделения инфекционной больницы. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников при проверке заявил, что температура была низкой только в одном из помещений. Проблему планировали решить заменой уплотнителей.