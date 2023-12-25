Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Дети

Дискомфорта будет меньше: в белгородскую больницу поступил современный аппарат

25 декабря 2023, 07:48
Фото: Midjourney
Дети

Детская областная больница в Белгороде получила новое ЛОР-оборудование

Предназначен аппарат для диагностики и лечения верхних дыхательных путей и ушной патологии. О поступлении медоборудования сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Современное ЛОР-оборудование поступило в детскую областную больницу в Белгороде. Аппарат предназначен для диагностики и лечения верхних дыхательных путей и ушной патологии.

«Главное предназначение — это создание как можно меньшего дискомфорта для маленьких пациентов, но и, с другой стороны, повысить качество диагностики и качество лечения тем детям нашей Белгородской области, которым это необходимо», — сообщил губернатор.

Ранее родители юных белгородцев жаловались на холод в палатах детского отделения инфекционной больницы. Министр здравоохранения региона Андрей Иконников при проверке заявил, что температура была низкой только в одном из помещений. Проблему планировали решить заменой уплотнителей.

Масочный режим в больницах назвали важной мерой безопасности для белгородцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дорогиОтсутствие врачей и проблемы с записью: какие проблемы нашли в белгородской больницеНеобычный «пациент»: в стенах белгородской больницы грелась летучая мышь
#Белгородская область#Медицина#Новости Белгорода#Касается каждого#Детская областная больница#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#Лор-оборудование
Подпишитесь
Два человека ранены после миномётного обстрела Белгородской области
Сегодня, 11:54
«Это будет сложный диалог»: пострадавшим от обстрелов МСП начнут выплачивать деньги
Сегодня, 10:15
«Не вывозится мусор? Возвращайте людям деньги»: Гладков отреагировал на жалобы
Сегодня, 06:32
Белгородская область опустилась в итоговом рейтинге регионов
Сегодня, 07:15
Гладков назвал работу правительства с федминистерствами неудовлетворительной
Сегодня, 05:21
Белгородэнерго по традиции вошло в число лучших предприятий региона в области ГО и ЧС
Сегодня, 09:49