Необычный «пациент»: в стенах белгородской больницы грелась летучая мышь

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Вчера, 5 декабря, пациенты Корочанской районной больницы заметили в стенах здания летучую мышь. Фотографию маленького «пациента» очевидцы прислали Telegram-каналу «Короча Наизнанку». Белгородцы предположили, что животное залетело в здание, чтобы погреться.
Спустя время произошедшее прокомментировала главный врач ЦРБ Елена Межевихина. Она сообщила, что в настоящее время в здании проводятся ремонтные работы в рамках подготовки помещения для монтажа спирального компьютерного томогрофа. Он должен поступить в больницу уже в ближайшее время. Рабочие сняли входную дверь, чтобы вскоре её заменить. В это время в здание и влетела летучая мышь.
Животное уже убрали с места и выпустили на волю.
«Сейчас усилиями сотрудников больницы она поймана и удалена за пределы здания. Благодарим жителей района за внимание и помощь в нашей работе!» — добавила Елена Межевихина.