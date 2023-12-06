Необычный «пациент»: в стенах белгородской больницы грелась летучая мышь

Спустя время произошедшее прокомментировала главный врач ЦРБ Елена Межевихина. Она сообщила, что в настоящее время в здании проводятся ремонтные работы в рамках подготовки помещения для монтажа спирального компьютерного томогрофа. Он должен поступить в больницу уже в ближайшее время. Рабочие сняли входную дверь, чтобы вскоре её заменить. В это время в здание и влетела летучая мышь.