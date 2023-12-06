Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Летучая мышь в больнице

Необычный «пациент»: в стенах белгородской больницы грелась летучая мышь

6 декабря 2023, 10:51
Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку»
Летучая мышь в больнице

В белгородскую больницу попала летучая мышь

Летучего «пациента» белгородцы заметили в Корочанской ЦРБ. По словам главврача, животное попало в здание во время замены входной двери. Гостя уже поймали и отпустили на волю.

Вчера, 5 декабря, пациенты Корочанской районной больницы заметили в стенах здания летучую мышь. Фотографию маленького «пациента» очевидцы прислали Telegram-каналу «Короча Наизнанку». Белгородцы предположили, что животное залетело в здание, чтобы погреться.

Спустя время произошедшее прокомментировала главный врач ЦРБ Елена Межевихина. Она сообщила, что в настоящее время в здании проводятся ремонтные работы в рамках подготовки помещения для монтажа спирального компьютерного томогрофа. Он должен поступить в больницу уже в ближайшее время. Рабочие сняли входную дверь, чтобы вскоре её заменить. В это время в здание и влетела летучая мышь.

Животное уже убрали с места и выпустили на волю.

«Сейчас усилиями сотрудников больницы она поймана и удалена за пределы здания. Благодарим жителей района за внимание и помощь в нашей работе!» — добавила Елена Межевихина.

Летучая мышь в больницеЛетучая мышь в больнице
Фотодоказательство отсутствия летучей мышиФотодоказательство отсутствия летучей мыши
Летучая мышь в больнице
Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку»
Не для людей, но для животных: под Белгородом появился крематорий
Узнать подробнее
Читайте также:
Олень среди белгородцев: лесные животные всё чаще выходят на улицы к людямВ День домашних животных в Белгороде вспомнили о бездомных собакахВ Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных
#Белгородская область#Больница#Корочанский район#Нарочно не придумаешь#Белгород#Летучая мышь#Александра Склярова
Подпишитесь
Новая атака: осколками снаряда пробило крышу дома в Белгородской области
Сегодня, 10:14
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
Сегодня, 09:21
Вас не касается: почему в КМАруде не хотят говорить о суде на 30 млн рублей долга?
Сегодня, 12:18
Суд назначил наказание офицерам, из-за которых погибли военные в Белгородской области
Сегодня, 06:46
Почему из Белгорода отправляют в «инфекционку» в Старом Осколе? Отвечает Иконников
Сегодня, 12:24
Владельцы Белгородской области. «Белая птица» Игоря Барщука
Сегодня, 06:54