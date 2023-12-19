Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дороги

На ватрушке же женщину пришлось везти, потому что и таксисты отказались ехать в этот бездорожный район. Белгородцы попросили заменить на автомобиле скорой помощи шины — якобы на транспорте были летние, что и помешало ему проехать по дороге. Но глава регионального СМП Алексей Жиров сообщил, что это не так.