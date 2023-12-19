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Застрявшая скорая помощь

Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дороги

19 декабря 2023, 07:07
Фото: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Застрявшая скорая помощь

Застрявшую машину скорой помощи под Белгородом вытаскивали МЧС и трактор

Инцидент произошёл 18 декабря в Северном. Женщина сломала ногу, но приехавшая за ней скорая застряла. На обратном пути соседи и родственники везли женщину на ватрушке. Подробности сообщили в Telegram-канале «Белгородский канал».

Вчера, 18 декабря, белгородку со сломанной ногой пришлось везти на ватрушке, потому что в СНТ Автомобилист-2 Северного отсутствует нормальная дорога. Местная жительница рассказала, что бригада скорой помощи приехала на вызов, однако вывезти женщину не смогли — машина застряла по дороге в снегу. Всего автомобиль вытаскивали три часа с помощью МЧС, трактора, помогали также родственники и соседи пострадавшей.

Оказалось, что проблемы с дорогой не новые: сделать её не могут, так как она принадлежит садовому товариществу. Жители каждый год протоптанную дорогу расчищают трактором — для этого все соседи скидываются по тысяче рублей.

Застрявшая скорая помощь
Видео: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
Женщина со сломанной ногой на ватрушке
Видео: комментарии губернатора Вячеслава Гладкова

На ватрушке же женщину пришлось везти, потому что и таксисты отказались ехать в этот бездорожный район. Белгородцы попросили заменить на автомобиле скорой помощи шины — якобы на транспорте были летние, что и помешало ему проехать по дороге. Но глава регионального СМП Алексей Жиров сообщил, что это не так.

Несколько жителей пожаловались на произошедшую ситуацию в соцсетях, однако ответ главы Белгородского района Анны Куташовой их не устроил.

Ответ главы Белгородского района.Ответ главы Белгородского района.
Ответ главы Белгородского района.
Фото: Комментарии губернатора Вячеслава Гладкова
В Белгородской области столкнулись машина скорой помощи и легковушка
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