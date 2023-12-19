Белгородку со сломанной ногой на ватрушке везли из больницы из-за отсутствия дороги

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Вчера, 18 декабря, белгородку со сломанной ногой пришлось везти на ватрушке, потому что в СНТ Автомобилист-2 Северного отсутствует нормальная дорога. Местная жительница рассказала, что бригада скорой помощи приехала на вызов, однако вывезти женщину не смогли — машина застряла по дороге в снегу. Всего автомобиль вытаскивали три часа с помощью МЧС, трактора, помогали также родственники и соседи пострадавшей.
Оказалось, что проблемы с дорогой не новые: сделать её не могут, так как она принадлежит садовому товариществу. Жители каждый год протоптанную дорогу расчищают трактором — для этого все соседи скидываются по тысяче рублей.
На ватрушке же женщину пришлось везти, потому что и таксисты отказались ехать в этот бездорожный район. Белгородцы попросили заменить на автомобиле скорой помощи шины — якобы на транспорте были летние, что и помешало ему проехать по дороге. Но глава регионального СМП Алексей Жиров сообщил, что это не так.
Несколько жителей пожаловались на произошедшую ситуацию в соцсетях, однако ответ главы Белгородского района Анны Куташовой их не устроил.