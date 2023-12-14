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Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Андрей Иконников в областной инфекционной больнице

Что происходит с отоплением и питанием в детском отделении инфекционки в Белгороде?

14 декабря 2023, 06:44
Фото: личная страница Андрея Иконникова
Андрей Иконников в областной инфекционной больнице

Иконников проверил детское отделение инфекционной больницы в Белгороде

Министр здравоохранения вчера, 13 декабря, посетил детское отделение областной инфекционной больницы, где проверил поступившие жалобы на питание и отопление. Чиновник пообщался с пациентами и проверил отопление в палатах.

Министр здравоохранения Андрей Иконников приехал с проверкой в детское отделение областной инфекционной больницы. Ранее пациенты пожаловались на ненадлежащие условия. Однако, пройдя по всем палатам, чиновник не почувствовал холода. Везде, по его словам, было тепло. Только в одной из палат температура ниже, чем в остальных, но это планируется решить заменой уплотнителей.

Насчёт питания в больнице Иконников сказал, что в инфекционном отделении у пациентов должна быть особая лечебная диета, поэтому и «еда отличается от домашней».

Министр отметил, что с пожаловавшейся на условия девушкой пообщаться не вышло — она уже выписалась. Однако у других пациентов претензий не оказалось.

«У нас жалоб нет. Вы знаете, мы привыкли к прохладе. Ночью, наоборот, даже тепло. Мы не жалуемся», — поделилась с министром одна из пациенток.

Ранее министр также с внеплановой проверкой приехал в отделения терапевтического корпуса горбольницы №2 Белгорода. Пациенты жаловались на холод и отсутствие питьевой воды.

Холод и проблемы с питьевой водой: горбольницу № 2 в Белгороде проверили после жалоб
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