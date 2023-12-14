Что происходит с отоплением и питанием в детском отделении инфекционки в Белгороде?

Министр здравоохранения Андрей Иконников приехал с проверкой в детское отделение областной инфекционной больницы. Ранее пациенты пожаловались на ненадлежащие условия. Однако, пройдя по всем палатам, чиновник не почувствовал холода. Везде, по его словам, было тепло. Только в одной из палат температура ниже, чем в остальных, но это планируется решить заменой уплотнителей.