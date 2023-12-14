Что происходит с отоплением и питанием в детском отделении инфекционки в Белгороде?

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
Министр здравоохранения Андрей Иконников приехал с проверкой в детское отделение областной инфекционной больницы. Ранее пациенты пожаловались на ненадлежащие условия. Однако, пройдя по всем палатам, чиновник не почувствовал холода. Везде, по его словам, было тепло. Только в одной из палат температура ниже, чем в остальных, но это планируется решить заменой уплотнителей.
Насчёт питания в больнице Иконников сказал, что в инфекционном отделении у пациентов должна быть особая лечебная диета, поэтому и «еда отличается от домашней».
Министр отметил, что с пожаловавшейся на условия девушкой пообщаться не вышло — она уже выписалась. Однако у других пациентов претензий не оказалось.
«У нас жалоб нет. Вы знаете, мы привыкли к прохладе. Ночью, наоборот, даже тепло. Мы не жалуемся», — поделилась с министром одна из пациенток.
Ранее министр также с внеплановой проверкой приехал в отделения терапевтического корпуса горбольницы №2 Белгорода. Пациенты жаловались на холод и отсутствие питьевой воды.