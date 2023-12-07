Отсутствие врачей и проблемы с записью: какие проблемы нашли в белгородской больнице

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Новооскольской центральной районной больнице прокуратура выявила несколько нарушений. Так, система электронной записи на приём к врачу содержала недостоверные сведения. В договорах на оказание платных услуг была неактуальная информация о сертификатах врачей.
В некоторых помещениях санитарно-эпидемиологические нормы соблюдались не в полной мере. Помимо этого, долгое время в больнице не хватало некоторых врачей.
По итогам проверки главврачу Новооскольской ЦРБ внесли представление. После этого удалось закрыть потребность в двух специалистах — на работу приняли уролога и онколога.
Нарушения ранее выявили и в Борисовской ЦРБ. Там главврачу внесли представление за нарушение санитарных норм.