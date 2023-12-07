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Published Сегодня, 11:38

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Больница

Отсутствие врачей и проблемы с записью: какие проблемы нашли в белгородской больнице

7 декабря 2023, 11:38
Фото: 1MI
Больница

Прокуратура внесла представление главврачу белгородской больницы

Нарушения выявили в части электронной записи на приём, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, отсутствия некоторых медиков, а также в части оказания платных услуг. Главврачу внесли представление, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Новооскольской центральной районной больнице прокуратура выявила несколько нарушений. Так, система электронной записи на приём к врачу содержала недостоверные сведения. В договорах на оказание платных услуг была неактуальная информация о сертификатах врачей.

В некоторых помещениях санитарно-эпидемиологические нормы соблюдались не в полной мере. Помимо этого, долгое время в больнице не хватало некоторых врачей.

По итогам проверки главврачу Новооскольской ЦРБ внесли представление. После этого удалось закрыть потребность в двух специалистах — на работу приняли уролога и онколога.

Нарушения ранее выявили и в Борисовской ЦРБ. Там главврачу внесли представление за нарушение санитарных норм.

Главврачу внесли представление за нарушение санитарных норм в белгородской больнице
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#Белгородская область#Медицина#Прокуратура#Нарушения#Главврач#Инна Рогова#Белгород#Запись к врачу#Новооскольский горокруг#Нехватка врачей
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