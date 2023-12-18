Бытовой конфликт между студентами-иностранцами привёл их в больницу и полицию

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Белгородском районе студент-иностранец избил своего соотечественника. Причиной нападения стала бытовая ссора. Полиция расследует уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Как установили правоохранители, конфликт между студентами разыгрался на бытовой почве. 21-летний парень несколько раз ударил 30-летнего оппонента по голове. Последний попал в больницу, а затем обратился в полицию. Вскоре оперативники задержали подозреваемого.
Пока правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего преступления. Фигурант находится под подпиской о невыезде. После выяснения обстоятельств действиям участников конфликта дадут юридическую оценку.