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Избиение

Бытовой конфликт между студентами-иностранцами привёл их в больницу и полицию

18 декабря 2023, 12:50
Фото: 1MI
Избиение

Под Белгородом студент-иностранец избил соотечественника

21-летний студент несколько раз ударил в голову 30-летнего молодого человека. Причиной нападения стала бытовая ссора, рассказали в региональном УМВД.

В Белгородском районе студент-иностранец избил своего соотечественника. Причиной нападения стала бытовая ссора. Полиция расследует уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Парня обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).

Как установили правоохранители, конфликт между студентами разыгрался на бытовой почве. 21-летний парень несколько раз ударил 30-летнего оппонента по голове. Последний попал в больницу, а затем обратился в полицию. Вскоре оперативники задержали подозреваемого.

Пока правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего преступления. Фигурант находится под подпиской о невыезде. После выяснения обстоятельств действиям участников конфликта дадут юридическую оценку.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Уголовное дело#Полиция#Избиение#Иностранный студент#Белгород#Наталья Корявых
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