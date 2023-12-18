Бытовой конфликт между студентами-иностранцами привёл их в больницу и полицию

Как установили правоохранители, конфликт между студентами разыгрался на бытовой почве. 21-летний парень несколько раз ударил 30-летнего оппонента по голове. Последний попал в больницу, а затем обратился в полицию. Вскоре оперативники задержали подозреваемого.