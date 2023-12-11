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Избиение

Белгородец до смерти избил свою бывшую жену, потому что та отказалась есть его еду

11 декабря 2023, 09:42
Фото: 1MI
Избиение

Белгородца на восемь лет отправят в тюрьму за смерть бывшей жены

Убийство произошло в Алексеевском городском округе. 61-летний местный житель принёс своей бывшей супруге еду и предложил попробовать, однако та отказалась. Тогда мужчина до смерти избил женщину. Ему назначили восемь лет лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Алексеевского округа до смерти избил свою бывшую супругу. Мужчину разозлил отказ женщины есть приготовленную им еду. Тогда он не менее шести раз ударил её по голове, от чего та скончалась.

В отношении 61-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд учёл мнение государственного обвинителя и назначил подсудимому восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Белгородская область#Бывшая жена#Белгород#Алексеевский горокруг#Забил до смерти#Александра Склярова
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