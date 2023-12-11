Белгородец до смерти избил свою бывшую жену, потому что та отказалась есть его еду

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:45
Житель Алексеевского округа до смерти избил свою бывшую супругу. Мужчину разозлил отказ женщины есть приготовленную им еду. Тогда он не менее шести раз ударил её по голове, от чего та скончалась.
В отношении 61-летнего обвиняемого возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд учёл мнение государственного обвинителя и назначил подсудимому восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор ещё не вступил в законную силу.