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Драка

Трагедия недалеко от «Мега Гринна»: белгородец до смерти избил знакомого в ходе ссоры

14 ноября 2023, 14:55
Фото: 1MI
Драка

Белгородец до смерти забил знакомого из-за пьяной ссоры

Смертельное застолье прошло в многоквартирном доме по улице Железнякова 12 ноября. 40-летний хозяин квартиры поссорился со своим 65-летним гостем и до смерти его избил. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в региональном следкоме.

По информации следствия, днём 12 ноября в многоквартирном доме по улице Железнякова в Белгороде мужчина пришёл к своему 40-летнему знакомому в гости. Приятели выпивали алкогольные напитки, когда между ними возник конфликт.

Хозяин дома разозлился и избил своего 65-летнего гостя по голове, лицу и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фигуранта задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

В настоящее время следователи выясняют подробности произошедшего преступления.

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#Уголовное дело#Смерть#Новости Белгорода#Криминал#Белгород#Забил до смерти#Александра Склярова
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