Трагедия недалеко от «Мега Гринна»: белгородец до смерти избил знакомого в ходе ссоры

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По информации следствия, днём 12 ноября в многоквартирном доме по улице Железнякова в Белгороде мужчина пришёл к своему 40-летнему знакомому в гости. Приятели выпивали алкогольные напитки, когда между ними возник конфликт.
Хозяин дома разозлился и избил своего 65-летнего гостя по голове, лицу и туловищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Фигуранта задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего»).
В настоящее время следователи выясняют подробности произошедшего преступления.