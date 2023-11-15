Избившего 12-летнего школьника белгородца не накажут. Он оказался слишком мал

В пресс-службе областного УМВД изданию пояснили, что в ходе конфликта телесные повреждения ребёнку причинил его 13-летний знакомый. В его действиях был состав административного правонарушения. Но привлечь к ответственности за побои школьника не получится — он не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказать его не выйдет.