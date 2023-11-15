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Полиция

Избившего 12-летнего школьника белгородца не накажут. Он оказался слишком мал

15 ноября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Полиция

В полиции поделились подробностями о драке в школе в Белгородской области

В середине октября в школе Старого Оскола подростки без причины избили школьника помладше. Зачинщика драки не накажут из-за возраста. Подробности сообщает «Фонарь».
Сюжет
Драка

В школе №2 Старого Оскола якобы трое семиклассников без причины избили шестиклассника. Инцидент произошёл в середине октября. В полиции поделились подробностями случившегося. Как оказалось, зачинщик драки наказания не понесёт.

Полиция получила сообщение о том, что в больницу обратился 12-летний ребёнок. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, которая подтвердила наличие у мальчика травм. Однако они не повлекли за собой расстройство здоровья, поэтому их расценили как не причинившие вред.

В пресс-службе областного УМВД изданию пояснили, что в ходе конфликта телесные повреждения ребёнку причинил его 13-летний знакомый. В его действиях был состав административного правонарушения. Но привлечь к ответственности за побои школьника не получится — он не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказать его не выйдет.

Полицейские при этом не смогли подтвердить информацию о том, что в избиении участвовали и другие подростки. 13-летнего школьника тем временем поставили на учёт.

Напомним, инцидент в школе произошёл в раздевалке во время урока физкультуры. Сообщалось, что пострадавшего школьника госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, гематомами на голове, синяками на плечах, руках.

Подростки без причины избили школьника в Белгородской области
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#Драка#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Школьники#Полиция#Новости Старого Оскола#Побои#Избиение#Наталья Корявых
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