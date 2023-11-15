Избившего 12-летнего школьника белгородца не накажут. Он оказался слишком мал

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В школе №2 Старого Оскола якобы трое семиклассников без причины избили шестиклассника. Инцидент произошёл в середине октября. В полиции поделились подробностями случившегося. Как оказалось, зачинщик драки наказания не понесёт.
Полиция получила сообщение о том, что в больницу обратился 12-летний ребёнок. Правоохранители назначили судмедэкспертизу, которая подтвердила наличие у мальчика травм. Однако они не повлекли за собой расстройство здоровья, поэтому их расценили как не причинившие вред.
В пресс-службе областного УМВД изданию пояснили, что в ходе конфликта телесные повреждения ребёнку причинил его 13-летний знакомый. В его действиях был состав административного правонарушения. Но привлечь к ответственности за побои школьника не получится — он не достиг 14-летнего возраста, поэтому наказать его не выйдет.
Полицейские при этом не смогли подтвердить информацию о том, что в избиении участвовали и другие подростки. 13-летнего школьника тем временем поставили на учёт.
Напомним, инцидент в школе произошёл в раздевалке во время урока физкультуры. Сообщалось, что пострадавшего школьника госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, гематомами на голове, синяками на плечах, руках.