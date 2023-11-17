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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

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Полиция

В Белгороде полицейские избили прохожего и составили на него протокол. Их осудили

17 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI
Полиция

Троих белгородских полицейских осудили за превышение полномочий

Экс-правоохранители в 2020 году задержали белгородца якобы за мелкое хулиганство. При проверке выяснилось, что горожанин ничего не нарушал. Полицейских осудили за превышение полномочий, сообщили в Белгородской областном суде.
Сюжет
Суд

В Белгороде осудили троих бывших сотрудников полиции за превышение должностных полномочий с применением насилия. Они побили белгородца, чтобы составить на него протокол.

Происшествие случилось вечером 1 января 2020 года. Сотрудники ППС на остановке подошли к белгородцу, который ждал автобус. Они сказали ему последовать с ними в служебный автомобиль. Однако горожанин ничего не нарушал, причины задержания ему не назвали, поэтому он отказался идти с правоохранителями. В ответ полицейские применили к потерпевшему физическую силу, ударили его по туловищу и ногам, надели наручники.

Затем экс-полицейские составили на мужчину протокол якобы за мелкое хулиганство. Сделали они это для искусственного повышения служебных показателей. За фиктивный протокол горожанина оштрафовали на 500 рублей. Однако Октябрьский районный суд производство по делу об административном правонарушении прекратил из-за отсутствия состава нарушения.

Бывших сотрудников полиции осудили за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и применением специальных средств. Одного из фигурантов приговорили к одному году и восьми месяцам колонии, двух других — к одному году и шести месяцам. Им также запретили работать на определённых должностях на 1,5 года.

Вступил ли приговор в законную силу, в пресс-службе суда не уточнили.

Троих экс-полицейских отправили в колонию за избитого белгородца и протокол на него
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