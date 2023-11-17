В Белгороде полицейские избили прохожего и составили на него протокол. Их осудили

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
В Белгороде осудили троих бывших сотрудников полиции за превышение должностных полномочий с применением насилия. Они побили белгородца, чтобы составить на него протокол.
Происшествие случилось вечером 1 января 2020 года. Сотрудники ППС на остановке подошли к белгородцу, который ждал автобус. Они сказали ему последовать с ними в служебный автомобиль. Однако горожанин ничего не нарушал, причины задержания ему не назвали, поэтому он отказался идти с правоохранителями. В ответ полицейские применили к потерпевшему физическую силу, ударили его по туловищу и ногам, надели наручники.
Затем экс-полицейские составили на мужчину протокол якобы за мелкое хулиганство. Сделали они это для искусственного повышения служебных показателей. За фиктивный протокол горожанина оштрафовали на 500 рублей. Однако Октябрьский районный суд производство по делу об административном правонарушении прекратил из-за отсутствия состава нарушения.
Бывших сотрудников полиции осудили за превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия и применением специальных средств. Одного из фигурантов приговорили к одному году и восьми месяцам колонии, двух других — к одному году и шести месяцам. Им также запретили работать на определённых должностях на 1,5 года.
Вступил ли приговор в законную силу, в пресс-службе суда не уточнили.