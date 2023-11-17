В Белгороде полицейские избили прохожего и составили на него протокол. Их осудили

Происшествие случилось вечером 1 января 2020 года. Сотрудники ППС на остановке подошли к белгородцу, который ждал автобус. Они сказали ему последовать с ними в служебный автомобиль. Однако горожанин ничего не нарушал, причины задержания ему не назвали, поэтому он отказался идти с правоохранителями. В ответ полицейские применили к потерпевшему физическую силу, ударили его по туловищу и ногам, надели наручники.