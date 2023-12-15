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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:25

Избиение

Отвёртка — к спине, кулак — по лицу: белгородец избил жену из-за заявления на развод

15 декабря 2023, 12:23
Фото: 1MI
Избиение

Белгородец угрожал своей жене убийством из-за развода

Угрозы убийством получила 49-летняя жительница Белгорода, которая захотела развестись с мужем. Тот, по её словам, стал часто пить, что не устраивало супругу. Однако просто так белгородец отпустить свою жену не захотел. Подробности рассказали в региональном УМВД.

Жителя Белгорода подозревают в угрозе убийством. В дежурную часть полиции обратилась 49-летняя местная жительница, сообщившая, что её муж стал агрессивным, начал её преследовать и угрожать убийством.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина подала на развод с мужем из-за того, что тот часто выпивал. Тогда 57-летний мужчина выследил супругу и стал просить её вернуться, угрожая убить. Чтобы показать женщине, что он не шутит, белгородец приставил к её спине отвёртку, а после отказа ударил её по лицу кулаком.

Избиение прервали сотрудники ближайшего супермаркета, которые стали свидетелями произошедшего, и вызвали полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Подозреваемого задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Супруги#Белгород#Угроза убийством#Александра Склярова
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