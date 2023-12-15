Отвёртка — к спине, кулак — по лицу: белгородец избил жену из-за заявления на развод

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина подала на развод с мужем из-за того, что тот часто выпивал. Тогда 57-летний мужчина выследил супругу и стал просить её вернуться, угрожая убить. Чтобы показать женщине, что он не шутит, белгородец приставил к её спине отвёртку, а после отказа ударил её по лицу кулаком.