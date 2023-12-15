Отвёртка — к спине, кулак — по лицу: белгородец избил жену из-за заявления на развод

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Жителя Белгорода подозревают в угрозе убийством. В дежурную часть полиции обратилась 49-летняя местная жительница, сообщившая, что её муж стал агрессивным, начал её преследовать и угрожать убийством.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, женщина подала на развод с мужем из-за того, что тот часто выпивал. Тогда 57-летний мужчина выследил супругу и стал просить её вернуться, угрожая убить. Чтобы показать женщине, что он не шутит, белгородец приставил к её спине отвёртку, а после отказа ударил её по лицу кулаком.
Избиение прервали сотрудники ближайшего супермаркета, которые стали свидетелями произошедшего, и вызвали полицию.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Подозреваемого задержали, ему грозит до двух лет лишения свободы.