Воронеж и Волгоград: где появились мемориалы в память о погибших белгородцах

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
30 декабря Белгород подвергся массированному обстрелу. В результате ракетного удара по центру города погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили 108 человек. С тяжёлыми травмами 25 пациентов отправили самолётом МЧС в Москву на дальнейшее лечение.
В память о погибших в центре Белгорода возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк" к арт-объекту горожане начали приносить цветы, конфеты, игрушки.
Стихийный мемориал организовали и в Старом Осколе.
В Волгограде 31 декабря в знак солидарности с белгородцами люди пришли к Вечному огню на Аллее Героев. Они зажгли свечи, принесли с собой мягкие игрушки в память о погибших в теракте детях.
Народный мемориал о событиях в Белгороде организовали и в Воронеже у скульптуры «Детям Войны» на улице Театральная.