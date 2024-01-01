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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Воронеже и Волгограде появились мемориалы в память о погибших белгородцах

Воронеж и Волгоград: где появились мемориалы в память о погибших белгородцах

1 января 2024, 12:46
Фото: Bel.ru

В Воронеже и Волгограде появились мемориалы в память о погибших белгородцах

Жители Воронежа и Волгограда несли цветы и свечи на импровизированные мемориалы. Такие же стихийные места в память о погибших при обстреле ВСУ организовали в Белгороде и Старом Осколе.

30 декабря Белгород подвергся массированному обстрелу. В результате ракетного удара по центру города погибло 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ранения получили 108 человек. С тяжёлыми травмами 25 пациентов отправили самолётом МЧС в Москву на дальнейшее лечение.

В память о погибших в центре Белгорода возле кинотеатра "Победа" и универмага "Маяк" к арт-объекту горожане начали приносить цветы, конфеты, игрушки.

Фото: Telegram-канал издания «Фонарь»

Стихийный мемориал организовали и в Старом Осколе.

Фото: Bel.ru

В Волгограде 31 декабря в знак солидарности с белгородцами люди пришли к Вечному огню на Аллее Героев. Они зажгли свечи, принесли с собой мягкие игрушки в память о погибших в теракте детях.

Видео: Читатели Бел.Ру

Народный мемориал о событиях в Белгороде организовали и в Воронеже у скульптуры «Детям Войны» на улице Театральная.

Фото:  страница губернатора Воронежской области во "ВКонтакте"
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