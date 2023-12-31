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Спецборт МЧС доставил в Москву 25 раненых белгородцев, в том числе шестеро детей

Спецборт МЧС доставил в Москву 25 раненых белгородцев, в том числе шестеро детей

31 декабря 2023, 11:10
Фото: кадр из видео МЧС России
После ракетной атаки на Белгород 30 декабря 25 пострадавших с тяжёлыми ранениями отправили на лечение в федеральные клиники, сообщили в МЧС.
Сюжет
МЧС

Специальный самолёт МЧС России вылетел из Белгорода в Москву с 25 пострадавшими при обстреле центра города 30 декабря. По данным военкора Семёна Пегова, среди них шестеро детей.

Раненых отправили на самолёте Ил-76. Сопровождали пассажиров врачи отряда «Центропас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты федерального Минздрава.

На спецсамолёте есть всё необходимое оборудование, медицинские модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.

В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ещё 108 получили ранения.

Обо всём, что произошло в Белгороде 30 декабря, и о последствиях обстрела читайте в сюжете Бел.Ру. Оперативные новости в первую очередь публикуем в нашем Telegram-канале.

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