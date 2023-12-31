Спецборт МЧС доставил в Москву 25 раненых белгородцев, в том числе шестеро детей

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Специальный самолёт МЧС России вылетел из Белгорода в Москву с 25 пострадавшими при обстреле центра города 30 декабря. По данным военкора Семёна Пегова, среди них шестеро детей.
Раненых отправили на самолёте Ил-76. Сопровождали пассажиров врачи отряда «Центропас», психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты федерального Минздрава.
На спецсамолёте есть всё необходимое оборудование, медицинские модули, аппараты ИВЛ и кардиомониторы.
В результате ракетной атаки ВСУ на Белгород погибли 24 человека, в том числе четыре ребёнка. Ещё 108 получили ранения.
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