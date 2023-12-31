Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Число погибших при обстреле белгородцев выросло ещё на два человека. По состоянию на 8:30 31 декабря умерло 24 человека.
Судмедэксперты установили, что среди погибших есть ещё один ребёнок. Таким образом, 30 декабря при атаке на город убиты четверо детей. В больнице не приходя в сознание скончался ещё один получивший ранения.
«За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего», — рассказал Вячеслав Гладков.
Пострадали ещё 108 человек, врачи оказывают им помощь. Больше 20 пациентов с тяжёлыми ранениями планируют отправить на восстановление в федеральные клиники.
На данный момент известны имена десяти погибших при обстреле. О восьми из них можно узнать в публикации. Ещё о двоих расскажем позже.
Все новости о событиях 30 декабря и последствиях — в сюжете Бел.Ру.