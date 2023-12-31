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обстрел Белгорода

Ещё один ребёнок найден мёртвым после обстрела Белгорода 30 декабря

31 декабря 2023, 08:04
Фото: Bel.ru
обстрел Белгорода

Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 24 человек

Среди убитых при атаке ВСУ нашли ещё одного ребёнка. Также мужчина скончался в больнице не приходя в сознание, сообщил Вячеслав Гладков.

Число погибших при обстреле белгородцев выросло ещё на два человека. По состоянию на 8:30 31 декабря умерло 24 человека.

Судмедэксперты установили, что среди погибших есть ещё один ребёнок. Таким образом, 30 декабря при атаке на город убиты четверо детей. В больнице не приходя в сознание скончался ещё один получивший ранения.

«За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего», — рассказал Вячеслав Гладков.

Пострадали ещё 108 человек, врачи оказывают им помощь. Больше 20 пациентов с тяжёлыми ранениями планируют отправить на восстановление в федеральные клиники.

На данный момент известны имена десяти погибших при обстреле. О восьми из них можно узнать в публикации. Ещё о двоих расскажем позже.

Все новости о событиях 30 декабря и последствиях — в сюжете Бел.Ру.

Как выглядит центр Белгорода после обстрела ВСУ
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