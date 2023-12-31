При обстреле Белгорода погиб студент университета

По состоянию на 8:30 31 декабря при атаке на Белгород погибло 24 человека, утром в последний предновогодний день судмедэксперты нашли тело четвёртого погибшего ребёнка. Ещё 108 человек получили ранения, часть из них готовятся отправить на восстановление в федеральные лечебные учреждения.