При обстреле Белгорода погиб студент университета

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Во время атаки ВСУ на центре Белгорода 30 декабря погиб студент Белгородского государственного университета.
В 2024 году Михаил должен был закончить институт инженерных и цифровых технологий. Также получила ранения студентка колледжа БелГУ. Сейчас она находится в больнице. Молодые люди гуляли по центру города, когда начался обстрел.
Евгения Карловская принесла соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарила тех, кто помогал после в уборке и закрытии теплового контура в зданиях университета и города.
По состоянию на 8:30 31 декабря при атаке на Белгород погибло 24 человека, утром в последний предновогодний день судмедэксперты нашли тело четвёртого погибшего ребёнка. Ещё 108 человек получили ранения, часть из них готовятся отправить на восстановление в федеральные лечебные учреждения.
Вся информация о событиях 30 декабря в Белгороде — в материалах Бел.Ру. Оперативно рассказываем новости в нашем Telegram-канале.