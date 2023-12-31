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обстрел Белгорода

При обстреле Белгорода погиб студент университета

31 декабря 2023, 08:49
Фото: Фонарь
обстрел Белгорода
Молодой человек должен был закончить обучение в следующем году, сообщила ректор БелГУ Евгения Карловская.

Во время атаки ВСУ на центре Белгорода 30 декабря погиб студент Белгородского государственного университета.

В 2024 году Михаил должен был закончить институт инженерных и цифровых технологий. Также получила ранения студентка колледжа БелГУ. Сейчас она находится в больнице. Молодые люди гуляли по центру города, когда начался обстрел.

Евгения Карловская принесла соболезнования родным и близким погибшего и поблагодарила тех, кто помогал после в уборке и закрытии теплового контура в зданиях университета и города.

По состоянию на 8:30 31 декабря при атаке на Белгород погибло 24 человека, утром в последний предновогодний день судмедэксперты нашли тело четвёртого погибшего ребёнка. Ещё 108 человек получили ранения, часть из них готовятся отправить на восстановление в федеральные лечебные учреждения.

Вся информация о событиях 30 декабря в Белгороде — в материалах Бел.Ру. Оперативно рассказываем новости в нашем Telegram-канале.

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