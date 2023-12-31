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Стали известны имена восьми погибших при обстреле Белгорода

Стали известны имена восьми погибших при обстреле Белгорода

31 декабря 2023, 06:20
Фото: 1MI
Журналисты «Фонаря» собрали данные о восьми из 22 погибших при атаке на центр города со стороны ВСУ днём 30 декабря.

О двух погибших Бел.Ру уже писало. Это 30-летняя тренер по стретчингу Александра Лычёва и бухгалтер общества «Динамо» Светлана Владимировна Гайдукова. О смерти последней рассказала её знакомая. Женщине было 49 лет.

Погибла Ольга Викторовна Федрунова. Она работала врачом-терапевтом, отвечала за участок на улице Чапаева. В чате района её назвали врачом с большой буквы.

Также среди убитых Виктория Величко (Потрясаева). Ей было 35 лет. Двое её детей тоже попали под обстрел, восьмимесячной дочке пришлось ампутировать часть ноги. В семье осталась бабушка-пенсионерка.

Погибли 30 декабря супруги Дмитрий и Надежда Ряполовы, 35 и 32 лет соответственно, а также их годовалый сын Герман. О гибели семьи рассказали волонтёры из группы «Помощь военнослужащим 31».

Жена Инна рассказала о гибели 37-летнего инженера-механика Андрея Лаптева. Он при начале обстрела был в машине на проспекте Богдана Хмельницкого.

«У нас остался сын восьми лет. Андрей спешил с работы домой. Мы должны были покупать ёлку», — рассказала «Фонарю» женщина.

Всего во время обстрела Белгорода 30 декабря погибло 22 человека, ещё у 25 — тяжёлые ранения, а общее число раненых на данный момент — 109.

Если вы хотите рассказать о погибших родных или знакомых, свяжитесь с редакцией Бел.Ру по любому из контактов.

Все подробности о событиях 30 декабря в Белгороде можно узнать из нашего сюжета.

В Белгороде во время обстрела ВСУ погибла тренер по стретчингу
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