Стали известны имена восьми погибших при обстреле Белгорода

О двух погибших Бел.Ру уже писало. Это 30-летняя тренер по стретчингу Александра Лычёва и бухгалтер общества «Динамо» Светлана Владимировна Гайдукова. О смерти последней рассказала её знакомая. Женщине было 49 лет.