Ещё один белгородец умер от полученных ранений во время обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Число жертв обстрела Белгорода украинскими войсками днём 30 декабря выросло до 22 человек. Как рассказал глава региона утром 31 декабря, ещё один пострадавший скончался от полученных травм в больнице.
С ранениями остаются ещё 109 человек, в том числе 25 — с тяжёлыми. Их планируют перевезти для дальнейшего лечения в федеральные клиники.
Взрывы в Белгороде раздались около 15 часов 30 декабря. Обстрел ВСУ производили ракетами РСЗО «Ольха» с кассетными боеприпасами и из ракетной системы Vampire чешского производства.
Последствия обстрела ликвидировали всю ночь. Подробнее о произошедшем можно прочесть в сюжете Бел.Ру.