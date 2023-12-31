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Published Сегодня, 05:17

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обстрел Белгорода

Ещё один белгородец умер от полученных ранений во время обстрела Белгорода

31 декабря 2023, 05:17
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
обстрел Белгорода
Пострадавший скончался в больнице, сообщил Вячеслав Гладков.

Число жертв обстрела Белгорода украинскими войсками днём 30 декабря выросло до 22 человек. Как рассказал глава региона утром 31 декабря, ещё один пострадавший скончался от полученных травм в больнице.

С ранениями остаются ещё 109 человек, в том числе 25 — с тяжёлыми. Их планируют перевезти для дальнейшего лечения в федеральные клиники.

Взрывы в Белгороде раздались около 15 часов 30 декабря. Обстрел ВСУ производили ракетами РСЗО «Ольха» с кассетными боеприпасами и из ракетной системы Vampire чешского производства.

Последствия обстрела ликвидировали всю ночь. Подробнее о произошедшем можно прочесть в сюжете Бел.Ру.

Что известно о разрушениях в Белгороде после мощной атаки?
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#Евгений Грицков#Происшествия#Жертвы#Белгород#Обстрел Белгорода 30 декабря
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