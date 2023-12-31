Что известно о разрушениях в Белгороде после мощной атаки?

В Белгороде обновили данные по разрушениям, полученным в результате массированного обстрела. Повреждения есть в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах и трёх частных домах. Помимо жилья, пострадали школа, лицей и детсад. Разрушения есть в торговых зданиях и соцобъектах.