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Posted Сегодня, 22:05

Published Сегодня, 22:05

Modified Сегодня, 22:09

Updated Сегодня, 22:09

Последствия массированного обстрела Белгорода

Что известно о разрушениях в Белгороде после мощной атаки?

30 декабря 2023, 22:05
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия массированного обстрела Белгорода

В Белгороде оценили масштаб разрушений после массированного обстрела

Повреждения есть в 344 квартирах и трёх частных домах, в зданиях школы, лицея и детсада. Нашлись владельцы 51 пострадавшего автомобиля. Улицы Белгорода тем временем продолжают убирать после случившейся трагедии. Сотрудникам БГБ помогают волонтёры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгороде обновили данные по разрушениям, полученным в результате массированного обстрела. Повреждения есть в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах и трёх частных домах. Помимо жилья, пострадали школа, лицей и детсад. Разрушения есть в торговых зданиях и соцобъектах.

Ранее сообщалось, что повреждено более 100 автомобилей, большая часть сгорела. К ночи удалось установить владельцев 51 пострадавшей машины.

Оценка ущерба продолжается. Сообщить о повреждённом имуществе или транспорте можно в том числе по телефонам 122 и 112.

Тем временем на улицах Белгорода продолжается уборка. Ею занимаются не только работники Белгорблагоустройства — им помогают волонтёры. Для помощи в ликвидации последствий в столицу региона привезли дополнительную технику.

Для обеспечения безопасности в Белгороде привлекли бойцов территориальной самообороны. Дежурят около 170 человек.

Последствия массированного обстрела БелгородаПоследствия массированного обстрела Белгорода
Последствия массированного обстрела БелгородаПоследствия массированного обстрела Белгорода
Последствия массированного обстрела БелгородаПоследствия массированного обстрела Белгорода
Последствия массированного обстрела БелгородаПоследствия массированного обстрела Белгорода
Последствия массированного обстрела БелгородаПоследствия массированного обстрела Белгорода
Последствия массированного обстрела БелгородаПоследствия массированного обстрела Белгорода
Последствия массированного обстрела Белгорода
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
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