Что известно о разрушениях в Белгороде после мощной атаки?

Posted Сегодня, 22:05
Published Сегодня, 22:05
Modified Сегодня, 22:09
Updated Сегодня, 22:09
В Белгороде обновили данные по разрушениям, полученным в результате массированного обстрела. Повреждения есть в 30 многоквартирных домах, 344 квартирах и трёх частных домах. Помимо жилья, пострадали школа, лицей и детсад. Разрушения есть в торговых зданиях и соцобъектах.
Ранее сообщалось, что повреждено более 100 автомобилей, большая часть сгорела. К ночи удалось установить владельцев 51 пострадавшей машины.
Оценка ущерба продолжается. Сообщить о повреждённом имуществе или транспорте можно в том числе по телефонам 122 и 112.
Тем временем на улицах Белгорода продолжается уборка. Ею занимаются не только работники Белгорблагоустройства — им помогают волонтёры. Для помощи в ликвидации последствий в столицу региона привезли дополнительную технику.
Для обеспечения безопасности в Белгороде привлекли бойцов территориальной самообороны. Дежурят около 170 человек.