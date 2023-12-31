Погиб 21, 30 — в тяжёлом состоянии: новые данные о жертвах обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 22:00
Published Сегодня, 22:00
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Ещё один белгородец скончался от полученных травм при обстреле Белгорода днём 30 декабря. Общее число убитых достигло 21 человека, трое из них — дети.
Ранения разной степени тяжести получили ещё 110 человек, в том числе 17 детей. 30 пострадавших находятся в тяжëлом состоянии, 63 получили ранения средней тяжести, 17 человек отпустили лечиться амбулаторно.
Желающим на время покинуть свой дом предоставят места в пункте временного размещения. Городские службы и волонтеры, а также строители устраняют последствия взрывов.