Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 22:00

Published Сегодня, 22:00

Modified Сегодня, 22:14

Updated Сегодня, 22:14

В Белгороде число убитых при атаке ВСУ выросло до 21

Погиб 21, 30 — в тяжёлом состоянии: новые данные о жертвах обстрела Белгорода

30 декабря 2023, 22:00
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде число убитых при атаке ВСУ выросло до 21

Число погибших после атаки ВСУ на Белгород выросло до 21 человека, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дети

Ещё один белгородец скончался от полученных травм при обстреле Белгорода днём 30 декабря. Общее число убитых достигло 21 человека, трое из них — дети.

Ранения разной степени тяжести получили ещё 110 человек, в том числе 17 детей. 30 пострадавших находятся в тяжëлом состоянии, 63 получили ранения средней тяжести, 17 человек отпустили лечиться амбулаторно.

Желающим на время покинуть свой дом предоставят места в пункте временного размещения. Городские службы и волонтеры, а также строители устраняют последствия взрывов.

Погибших и раненых в результате массированного обстрела Белгорода стало больше
Узнать подробнее
Читайте также:
При обстреле Белгорода 29 декабря погиб участник регбийной командыЗнакомая рассказала о гибели женщины при обстреле БелгородаОбстрел Белгорода: что произошло 30 декабря
#Евгений Грицков#Дети#Погибшие#Жертвы#Белгород#Обстрел#ВСУ#Ранения#Атака#Взрывы#Тяжелое состояние#Обстрел Белгорода 30 декабря
Подпишитесь
Что известно о разрушениях в Белгороде после мощной атаки?
Сегодня, 22:05
При обстреле Белгорода 29 декабря погиб участник регбийной команды
Сегодня, 21:03
В ООН осудили удар Украины по центру Белгорода
Сегодня, 18:57
В Белгороде для желающих временно съехать с квартиры или дома открывают ПВР
Сегодня, 18:37
Песков: Путин в курсе атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:26