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Стали известны сроки завершения восстановительных работ после обстрела Белгорода

Стали известны сроки завершения восстановительных работ после обстрела Белгорода

1 января 2024, 15:00
Фото: 1MI
Их озвучил мэр областного центра Валентин Демидов. Завершить ремонт окон постараются до 10 января, а полностью завершить все восстановительные работы власти рассчитывают до 20 января.

Как отметил градоначальник, работы по восстановлению Белгорода идут безостановочно. Демидов встретился с подрядчиками по итогам двух суток.

Главная задача — помочь людям, которые пострадали от обстрела, восстановить жильё. Тепловые контуры во всех квартирах и домах закрыты по временной схеме. Специалисты подрядных организаций произвели замеры, чтобы сформировать заказ на производство окон. От этой работы зависят сроки и качество монтажных работ.
Валентин Демидов

Мэр отметил, что изготавливать окна начнут с 1 января. Об этом городские власти договорились с тремя производителями.

Обсудили с подрядчиками, что нужно сократить сроки проведения работ. Кому-то не хватает рабочих рук. У кого-то есть потребность в отдельных стройматериалах. Всем необходимым обеспечим.
Валентин Демидов

По официальным данным, общая площадь восстановления оконных и балконных проёмов составляет более 3500 кв. м. Завершить ремонт окон власти постараются до 10 января. Все восстановительные работы рассчитывают закончить до 20 января.

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#Мэр#Новости Белгорода#Подрядчики#Белгород#Кристина Семенчук#Восстановительные работы#Ремонт окон#Тепловые контуры#Качество монтажных работ#Производство окон
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