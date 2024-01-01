Стали известны сроки завершения восстановительных работ после обстрела Белгорода

Posted Сегодня, 15:00
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Как отметил градоначальник, работы по восстановлению Белгорода идут безостановочно. Демидов встретился с подрядчиками по итогам двух суток.
Главная задача — помочь людям, которые пострадали от обстрела, восстановить жильё. Тепловые контуры во всех квартирах и домах закрыты по временной схеме. Специалисты подрядных организаций произвели замеры, чтобы сформировать заказ на производство окон. От этой работы зависят сроки и качество монтажных работ.
Валентин Демидов
Мэр отметил, что изготавливать окна начнут с 1 января. Об этом городские власти договорились с тремя производителями.
Обсудили с подрядчиками, что нужно сократить сроки проведения работ. Кому-то не хватает рабочих рук. У кого-то есть потребность в отдельных стройматериалах. Всем необходимым обеспечим.
Валентин Демидов
По официальным данным, общая площадь восстановления оконных и балконных проёмов составляет более 3500 кв. м. Завершить ремонт окон власти постараются до 10 января. Все восстановительные работы рассчитывают закончить до 20 января.