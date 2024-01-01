Повреждена пристройка, а у соседей — окна: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По данным губернатора, под огнём было село Богун-Городок в Борисовском районе. Пострадавших нет, но один из снарядов прилетел на территорию частного жилого дома. Там повреждена пристройка. А в соседнем доме взрывная волна выбила окна.
Подомовой обход территории продолжается.
Напомним, ранее стало известно, что дважды под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского горокруга. В одном из частных домов пробита крыша, посечён фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.
После повторного обстрела без света остались четыре населённых пункта.