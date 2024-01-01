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Published Сегодня, 13:17

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Updated Сегодня, 13:58

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Повреждена пристройка, а у соседей — окна: ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область

1 января 2024, 13:17
Фото: 1MI

Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Под обстрел ВСУ попало село Богун-Городок Борисовского района. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

По данным губернатора, под огнём было село Богун-Городок в Борисовском районе. Пострадавших нет, но один из снарядов прилетел на территорию частного жилого дома. Там повреждена пристройка. А в соседнем доме взрывная волна выбила окна.

Подомовой обход территории продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что дважды под обстрел ВСУ попал посёлок Красное Шебекинского горокруга. В одном из частных домов пробита крыша, посечён фасад и выбиты окна. Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания.

После повторного обстрела без света остались четыре населённых пункта.

Из-за повторного обстрела ВСУ четыре населённых пункта остались без электричества
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#Белгородская область#Борисовский район#Село#Жилой дом#Снаряды#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Пристройка#СВО#Населённые пункты
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