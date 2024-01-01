В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В первый день 2024 года ВСУ обстреляли посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших нет, но в одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.
В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам.
Вячеслав Гладков
Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания. Подомовой обход продолжается.
Напомним, ВСУ обстреляли посёлок Красное 31 декабря. Снаряд взорвался возле магазина. Покупатель умер от полученных травм на месте, а продавец получила осколочное ранение в голову.
Женщину доставили в больницу.