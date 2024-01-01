В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы

В первый день 2024 года ВСУ обстреляли посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших нет, но в одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.