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Published Сегодня, 07:34

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В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы

В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы

1 января 2024, 07:34
Фото: 1MI
Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Сюжет
СВО

В первый день 2024 года ВСУ обстреляли посёлок Красное в Шебекинском горокруге. Об этом сообщил Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших нет, но в одном частном доме пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна.

В ближайшее время закроем тепловой контур дома, а затем приступим к восстановительным работам.
Вячеслав Гладков

Также один снаряд прилетел на территорию школы. Взрывная волна выбила окна и посекла фасад здания. Подомовой обход продолжается.

Напомним, ВСУ обстреляли посёлок Красное 31 декабря. Снаряд взорвался возле магазина. Покупатель умер от полученных травм на месте, а продавец получила осколочное ранение в голову.

Женщину доставили в больницу.

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#Белгородская область#Частный дом#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Восстановительные работы#Шебекинский горокруг#СВО#Подомовой обход#Выбитые окна#Глава региона#Фасад здания
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