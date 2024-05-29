Выбитые окна

Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстрелами

Белгородка пожаловалась губернатору на выбитые обстрелами окна. Женщина замерзает с ребёнком в селе, несмотря на наличие недвижимости в Белгороде, о которой узнал Вячеслав Гладков.