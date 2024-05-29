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Выбитые окна

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2024
Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?
29 мая, 13:36
В Белгородской области снаряд ВСУ прилетел на территорию школы
1 января, 07:34
2023
Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела
Днём под огнём ВСУ оказалось село Карабаново. Пострадавших нет, но без разрушений не обошлось. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
20 января 2023, 14:01
Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах
17 января 2023, 11:03
2022
Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстрелами
Белгородка пожаловалась губернатору на выбитые обстрелами окна. Женщина замерзает с ребёнком в селе, несмотря на наличие недвижимости в Белгороде, о которой узнал Вячеслав Гладков.
5 декабря 2022, 18:00

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