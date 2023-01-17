Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах

При обстреле в Белгородской области ранило человека

Под обстрел 17 января попало село в Валуйском горокруге. В этот раз без пострадавших не обошлось: известно об одном раненом. Повреждения получили дома и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.