Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Белгородской области — новый обстрел. Днём 17 января под огнём ВСУ оказалось село в приграничном Валуйском горокруге.
Известно об одном пострадавшем. У него ранение лёгкой степени тяжести. Медики уже оказывают помощь раненому.
Окна в частных домах выбило осколками снарядов. Повреждения получил один автомобиль. Подомовой обход территории продолжается.
Это не первое происшествие за сутки. Ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.
Утром стало известно об обстреле Шебекино. Под огнём оказались окраины города. Повреждения получила ЛЭП.