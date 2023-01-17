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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Новый обстрел в Белгородской области: есть раненый, выбиты окна в домах

Сегодня, 11:03
Фото: Bel.ru

При обстреле в Белгородской области ранило человека

Под обстрел 17 января попало село в Валуйском горокруге. В этот раз без пострадавших не обошлось: известно об одном раненом. Повреждения получили дома и автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В Белгородской области — новый обстрел. Днём 17 января под огнём ВСУ оказалось село в приграничном Валуйском горокруге.

Известно об одном пострадавшем. У него ранение лёгкой степени тяжести. Медики уже оказывают помощь раненому.

Окна в частных домах выбило осколками снарядов. Повреждения получил один автомобиль. Подомовой обход территории продолжается.

Это не первое происшествие за сутки. Ночью система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. 

Утром стало известно об обстреле Шебекино. Под огнём оказались окраины города. Повреждения получила ЛЭП.

Гладков сообщил подробности утреннего обстрела Шебекино
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