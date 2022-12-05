Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстрелами

Во время прямого «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков обратил внимание на жалобу от жительницы Белгородской области. Она написала, что её дом в селе Муром Шебекинского округа неоднократно попадает под обстрел ВСУ. И она уже несколько дней живёт со своим сыном без окон.
После вчерашнего обстрела я лишилась ещё одного окна. В доме холодно — куда прятать ребёнка?
Юлия
Глава Белгородской области узнал, что у женщины в собственности есть несколько единиц жилой недвижимости: дом в Муроме и квартира в Белгороде. Но, как отметил губернатор, «вопрос не в этом».
Вячеслав Гладков оповестил белгородку, что окна уже заказаны. В ближайшее время их изготовят и установят.
К сожалению, есть большое количество сёл, которые у нас одновременно подвергаются обстрелу. Не сразу везде успеваю приехать. Но обязательно приеду. Не переживайте, мы восстанавливаем.
Вячеслав Гладков
Почему губернатор не предложил матери-одиночке переехать — вопрос. Возможно, из-за наличия квартиры в Белгороде, о которой он узнал. Момент с жильём в областном центре интересный, но, кто знает, по какой причине женщина не может туда въехать.