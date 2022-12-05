Мать-одиночка с квартирой в Белгороде замерзает на границе под обстрелами

Во время прямого «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков обратил внимание на жалобу от жительницы Белгородской области. Она написала, что её дом в селе Муром Шебекинского округа неоднократно попадает под обстрел ВСУ. И она уже несколько дней живёт со своим сыном без окон.