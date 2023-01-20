Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Село Карабаново в Валуйском горокруге попало под обстрел 20 января. Сообщалось, что снаряд попал в частный дом, после чего возник пожар.
Спустя время стало известно, что в результате происшествия один дом разрушен полностью, ещё в трёх выбило окна. Повреждения получил один автомобиль. Пострадавших, как утверждает губернатор, нет.
Напомним, что 19 января под обстрел попало село Долгое в Валуйском горокруге. Помимо этого, под огнём ВСУ оказались шесть населённых пунктов в Шебекинском горокруге. Жители Ленинского рассказали о подробностях происшествия журналистам.