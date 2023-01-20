Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Разрушенный дом, выбитые окна, повреждённое авто: Гладков уточнил результаты обстрела

Сегодня, 14:01
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Один дом разрушен, ещё три пострадали в результате обстрела в Белгородской области

Днём под огнём ВСУ оказалось село Карабаново. Пострадавших нет, но без разрушений не обошлось. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Село Карабаново в Валуйском горокруге попало под обстрел 20 января. Сообщалось, что снаряд попал в частный дом, после чего возник пожар. 

Спустя время стало известно, что в результате происшествия один дом разрушен полностью, ещё в трёх выбило окна. Повреждения получил один автомобиль. Пострадавших, как утверждает губернатор, нет. 

Напомним, что 19 января под обстрел попало село Долгое в Валуйском горокруге. Помимо этого, под огнём ВСУ оказались шесть населённых пунктов в Шебекинском горокруге. Жители Ленинского рассказали о подробностях происшествия журналистам. 

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
«Ничего не предвещало беды»: очевидцы рассказали о массированном обстреле приграничья
Узнать подробнее
Читайте также:
От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартирЭкс-игрок сборной России рассказал о последствиях обстрела его дома под БелгородомСнова под огнём ВСУ: белгородский хутор в очередной раз попал под обстрел
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Карабаново#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Разрушения#Дома#Выбитые окна#Автомобиль
Подпишитесь
Прокуратура проверила ремонт многоэтажек в Старом Осколе после публикации «Бел.Ру»
Сегодня, 14:07
Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Сегодня, 06:31
Жилой дом в Белгородской области загорелся в результате обстрела ВСУ
Сегодня, 12:15
От обстрелов ВСУ в Шебекинском горокруге пострадали более 400 домов и квартир
Сегодня, 13:43
Зачем в Белгороде полтора месяца проверяют систему оповещения
Сегодня, 16:41