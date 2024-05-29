Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?

25 мая 2024 года во время обстрела Белгорода и Белгородского района пострадал таунхаус в одном из микрорайонов в посёлке Дубовое. В дом на улице Благодатной попал снаряд, строение загорелось. Прибывшие на место спасатели пытались локализовать возгорание сразу, но огонь перекинулся на соседний таунхаус.