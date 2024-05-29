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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?

Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?

29 мая 2024, 13:36
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
25 мая Белгород и Белрайон попали под обстрел. В Дубовом на улице Благодатной разрушилась часть дома и возник пожар, позже огонь перебросился на соседний таунхаус. Что сейчас происходит на месте ЧП — подробнее в фоторепортаже Бел.Ру.
Сюжет
Пожар

25 мая 2024 года во время обстрела Белгорода и Белгородского района пострадал таунхаус в одном из микрорайонов в посёлке Дубовое. В дом на улице Благодатной попал снаряд, строение загорелось. Прибывшие на место спасатели пытались локализовать возгорание сразу, но огонь перекинулся на соседний таунхаус.

В этот же день в Белгороде было повреждено здание продуктового магазина, аптеки, несколько многоквартирных домов, школа №43.

Сейчас на улице Благодатной специалисты разбирают завалы дома. Обломки дома и различный металлолом собирают возле калитки. Там собрался один большой контейнер под строительный мусор и ещё несколько куч обломков и металлических конструкций.

Рядом с домом поставили подъёмник. На крыше работают несколько человек.

Помимо этих таунхаусов пострадало и множество других домов в микрорайоне — чаще всего встречаются выбитые окна, где взамен стекла прикрепили плёнку.

Недалеко от жилых домов пострадал от осколков и фасад коммерческого здания — большинство плитки обвалилось, а люди, проходя мимо, ужасаются и фотографируют последствия обстрела.

Несмотря на то, что район довольно большой, тут есть и небольшие многоквартирные дома, людей на улице очень мало.

Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
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