Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
25 мая 2024 года во время обстрела Белгорода и Белгородского района пострадал таунхаус в одном из микрорайонов в посёлке Дубовое. В дом на улице Благодатной попал снаряд, строение загорелось. Прибывшие на место спасатели пытались локализовать возгорание сразу, но огонь перекинулся на соседний таунхаус.
В этот же день в Белгороде было повреждено здание продуктового магазина, аптеки, несколько многоквартирных домов, школа №43.
Сейчас на улице Благодатной специалисты разбирают завалы дома. Обломки дома и различный металлолом собирают возле калитки. Там собрался один большой контейнер под строительный мусор и ещё несколько куч обломков и металлических конструкций.
Рядом с домом поставили подъёмник. На крыше работают несколько человек.
Помимо этих таунхаусов пострадало и множество других домов в микрорайоне — чаще всего встречаются выбитые окна, где взамен стекла прикрепили плёнку.
Недалеко от жилых домов пострадал от осколков и фасад коммерческого здания — большинство плитки обвалилось, а люди, проходя мимо, ужасаются и фотографируют последствия обстрела.
Несмотря на то, что район довольно большой, тут есть и небольшие многоквартирные дома, людей на улице очень мало.