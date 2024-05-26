«Я увидел дым»: Студент из Зимбабве рассказал об обстреле ВСУ посёлка под Белгородом

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Студент из Зимбабве учится в Белгороде. Парень живёт в Дубовом. Вчера, 25 мая, он первым пришёл на место прилёта в посёлке.
«Когда я посмотрел в окно, я увидел дым и решил пойти посмотреть, что происходит. Пришёл и увидел человека, который вылезал из-под завалов. Мы открыли ворота и спросили, всё ли с ним хорошо. Он сказал, что всё в порядке. Мы спросили у него: „Есть ли ещё кто-нибудь в здании?“. Он ответил, что был один», — рассказал студент.
Парень вызывал скорую и позвонил пожарным.
Напомним, что в Дубовом после прилёта загорелся таунхаус. Также пострадал гаражный кооператив, посекло здание «Сити Молла», повреждены частные дома и автомобили.