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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 09:01

Студент из Зимбабве рассказал об ударе ВСУ по посёлку под Белгородом

«Я увидел дым»: Студент из Зимбабве рассказал об обстреле ВСУ посёлка под Белгородом

26 мая 2024, 08:19
Фото: «Известия»

Студент из Зимбабве рассказал об ударе ВСУ по посёлку под Белгородом

Парень живёт в Дубовом, рядом с местом, которое попало под удар ВСУ 25 мая. Студент вызвал скорую и позвонил в МЧС. Подробности публикуют «Известия».

Студент из Зимбабве учится в Белгороде. Парень живёт в Дубовом. Вчера, 25 мая, он первым пришёл на место прилёта в посёлке.

«Когда я посмотрел в окно, я увидел дым и решил пойти посмотреть, что происходит. Пришёл и увидел человека, который вылезал из-под завалов. Мы открыли ворота и спросили, всё ли с ним хорошо. Он сказал, что всё в порядке. Мы спросили у него: „Есть ли ещё кто-нибудь в здании?“. Он ответил, что был один», — рассказал студент.

Парень вызывал скорую и позвонил пожарным.

Напомним, что в Дубовом после прилёта загорелся таунхаус. Также пострадал гаражный кооператив, посекло здание «Сити Молла», повреждены частные дома и автомобили.

Видео: «Известия»
Таунхаус полностью сгорел, ещё два повреждены после обстрела под Белгородом
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