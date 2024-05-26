«Я увидел дым»: Студент из Зимбабве рассказал об обстреле ВСУ посёлка под Белгородом

«Когда я посмотрел в окно, я увидел дым и решил пойти посмотреть, что происходит. Пришёл и увидел человека, который вылезал из-под завалов. Мы открыли ворота и спросили, всё ли с ним хорошо. Он сказал, что всё в порядке. Мы спросили у него: „Есть ли ещё кто-нибудь в здании?“. Он ответил, что был один», — рассказал студент.