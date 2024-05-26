Таунхаус полностью сгорел, ещё два повреждены после обстрела под Белгородом

В посёлке Дубовое после прилёта загорелся таунхаус. Пожар частично охватил и два соседних дома. На данный момент очаги возгорания пожарные ликвидировали. Один таунхаус сгорел полностью, у двух соседних повреждены крыша и верхние этажи.