Таунхаус полностью сгорел, ещё два повреждены после обстрела под Белгородом

Posted Сегодня, 21:24
Published Сегодня, 21:24
Modified Сегодня, 21:33
Updated Сегодня, 21:33
В посёлке Дубовое после прилёта загорелся таунхаус. Пожар частично охватил и два соседних дома. На данный момент очаги возгорания пожарные ликвидировали. Один таунхаус сгорел полностью, у двух соседних повреждены крыша и верхние этажи.
Был прямой прилёт и в гаражный кооператив неподалёку. Там пожар тушат.
Снова посекло осколками здание «Сити Молла». Повреждены пять частных домов и три автомобиля. В Таврово выявили последствия в пяти частных домах и одной машине.
При вечернем обстреле в Белгороде четыре человека получили ранения.