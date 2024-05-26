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Published Сегодня, 21:24

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Updated Сегодня, 21:33

Под Белгородом таунхаус полностью сгорел после обстрела ВСУ

Таунхаус полностью сгорел, ещё два повреждены после обстрела под Белгородом

25 мая 2024, 21:24
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Под Белгородом таунхаус полностью сгорел после обстрела ВСУ

Вечером 25 мая после прямого прилёта снаряда загорелся таунхаус на улице Благодатной. Он сгорел полностью, ещё два соседних пострадали, сообщил Вячеслав Гладков.

В посёлке Дубовое после прилёта загорелся таунхаус. Пожар частично охватил и два соседних дома. На данный момент очаги возгорания пожарные ликвидировали. Один таунхаус сгорел полностью, у двух соседних повреждены крыша и верхние этажи.

Был прямой прилёт и в гаражный кооператив неподалёку. Там пожар тушат.

Снова посекло осколками здание «Сити Молла». Повреждены пять частных домов и три автомобиля. В Таврово выявили последствия в пяти частных домах и одной машине.

При вечернем обстреле в Белгороде четыре человека получили ранения.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Пожар в таунхаусе на окраине Белгорода перекинулся на соседний дом
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