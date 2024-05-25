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Пожар в таунхаусе на окраине Белгорода перекинулся на соседний дом

Пожар в таунхаусе на окраине Белгорода перекинулся на соседний дом

25 мая 2024, 20:10
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В результате обстрела ВСУ снова пострадал микрорайон на улице Благодатной. Но в этот раз последствия серьёзнее.

Вечером 25 мая Вооружённые силы Украины снова обстреляли Белгород и Белгородский район. В результате одного из прилётов был частично разрушен и загорелся таунхаус на окраине областного центра.

Спасатели и оперативные службы прибыли на место. Но на данный момент локализовать возгорание не удаётся. Огонь перекинулся на соседний примыкающий дом. Жителей вывели на улицу.

О пострадавших при обстреле на момент публикации не известно. Повреждения получили минимум три многоквартирных дома в черте Белгорода, магазин, аптека, сгорело несколько автомобилей.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1»
Горят машины и таунхаус, повреждены МКД: последствия обстрела Белгорода
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