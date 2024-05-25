Пожар в таунхаусе на окраине Белгорода перекинулся на соседний дом

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
Вечером 25 мая Вооружённые силы Украины снова обстреляли Белгород и Белгородский район. В результате одного из прилётов был частично разрушен и загорелся таунхаус на окраине областного центра.
Спасатели и оперативные службы прибыли на место. Но на данный момент локализовать возгорание не удаётся. Огонь перекинулся на соседний примыкающий дом. Жителей вывели на улицу.
О пострадавших при обстреле на момент публикации не известно. Повреждения получили минимум три многоквартирных дома в черте Белгорода, магазин, аптека, сгорело несколько автомобилей.