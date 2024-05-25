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Число погибших при обстреле ВСУ Белгородского района выросло до четырёх

Число погибших при обстреле ВСУ Белгородского района выросло до четырёх

25 мая 2024, 19:37
Фото: Изображение Midjourney
В результате двух обстрелов в Белгородском районе погибли четыре человека, в больницы госпитализированы 12 человек, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщил Вячеслав Гладков.

Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В больнице №2 города скончался мужчина, которого доставили из посёлка Октябрьский с ранениями ног. Врачи до конца боролись за его жизнь.

В результате обстрелов в различных больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и один ребёнок.

Восемь пострадавших с ранениями различных частей тела госпитализированы в специализированные отделения больницы №2 Белгорода. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина, получившая медицинскую помощь, отпущена лечиться домой.

В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу доставлены двое тяжело раненых: у мужчины — ранения туловища, рук, ног и живота, у женщины — проникающая рана живота. Врачи оперативно выполнили необходимые операции, сейчас они находятся в реанимации.

В детскую областную больницу попал 8-летний мальчик, получивший ранение в поселке Октябрьский. На момент обстрела он находился на улице. У ребёнка минно-взрывная рана и ранениеив поясницу. Медики провели ультразвуковое исследование брюшной полости и обработку раны. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.

Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

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