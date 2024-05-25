Число погибших при обстреле ВСУ Белгородского района выросло до четырёх

Posted Сегодня, 19:37
Published Сегодня, 19:37
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырёх человек. В больнице №2 города скончался мужчина, которого доставили из посёлка Октябрьский с ранениями ног. Врачи до конца боролись за его жизнь.
В результате обстрелов в различных больницах находятся 12 человек: 11 взрослых и один ребёнок.
Восемь пострадавших с ранениями различных частей тела госпитализированы в специализированные отделения больницы №2 Белгорода. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Одна женщина, получившая медицинскую помощь, отпущена лечиться домой.
В результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу доставлены двое тяжело раненых: у мужчины — ранения туловища, рук, ног и живота, у женщины — проникающая рана живота. Врачи оперативно выполнили необходимые операции, сейчас они находятся в реанимации.
В детскую областную больницу попал 8-летний мальчик, получивший ранение в поселке Октябрьский. На момент обстрела он находился на улице. У ребёнка минно-взрывная рана и ранениеив поясницу. Медики провели ультразвуковое исследование брюшной полости и обработку раны. Состояние мальчика оценивается как средней степени тяжести.
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Я желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления.