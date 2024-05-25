Одна погибла, четверо ранены: стали известны последствия атак на Белгород и район

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Согласно оперативной информации, Белгородским районом и областным центро система ПВО сбила 15 воздушных целей. В ходе атаки ВСУ погибла женщина в Дубовом. Она получила серьёзные травмы при прямом прилёте во двор ИЖС. Белгородка скончалась до прибытия медиков.
Также в Дубовом и Таврово пострадали мирные жители. Три женщины доставлены в больницу с осколочными ранениями. В Таврово мужчина получил осколочные ранения головы и поясницы. Все доставлены в горбольницу №2 Белгорода.
⠀
В Дубовом из-за прямых прилётов загорелся частный дом и коммерческий объект. Пожар на данный момент уже ликвидирован. Кроме того, дополнительно пострадали ещё 13 жилых домов. Осколки повредили шесть автомобилей.
В Таврово один из ИЖС частично разрушен, повреждена баня и забор.
В Белгороде обошлось без разрушения из числа домов. Однако из-за осколка на окраине города возникло возгорание. Загорелась сухая трава. Пожарные ликвидировали последствия.
⠀
Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.