Одна погибла, четверо ранены: стали известны последствия атак на Белгород и район

Также в Дубовом и Таврово пострадали мирные жители. Три женщины доставлены в больницу с осколочными ранениями. В Таврово мужчина получил осколочные ранения головы и поясницы. Все доставлены в горбольницу №2 Белгорода.

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В Дубовом из-за прямых прилётов загорелся частный дом и коммерческий объект. Пожар на данный момент уже ликвидирован. Кроме того, дополнительно пострадали ещё 13 жилых домов. Осколки повредили шесть автомобилей.