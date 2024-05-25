Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Раненые

Одна погибла, четверо ранены: стали известны последствия атак на Белгород и район

25 мая 2024, 18:15
Фото: 1MI
Раненые
В Белгородской области в результате атаки ВСУ система ПВО сбила 15 воздушных целей. Одна женщина скончалась от травм, полученных при прямом прилете снаряда во двор. Также несколько мирных жителей пострадали. Повреждено несколько зданий и автомобилей.
Сюжет
Пожар

Согласно оперативной информации, Белгородским районом и областным центро система ПВО сбила 15 воздушных целей. В ходе атаки ВСУ погибла женщина в Дубовом. Она получила серьёзные травмы при прямом прилёте во двор ИЖС. Белгородка скончалась до прибытия медиков.

Также в Дубовом и Таврово пострадали мирные жители. Три женщины доставлены в больницу с осколочными ранениями. В Таврово мужчина получил осколочные ранения головы и поясницы. Все доставлены в горбольницу №2 Белгорода.

В Дубовом из-за прямых прилётов загорелся частный дом и коммерческий объект. Пожар на данный момент уже ликвидирован. Кроме того, дополнительно пострадали ещё 13 жилых домов. Осколки повредили шесть автомобилей.

В Таврово один из ИЖС частично разрушен, повреждена баня и забор.

В Белгороде обошлось без разрушения из числа домов. Однако из-за осколка на окраине города возникло возгорание. Загорелась сухая трава. Пожарные ликвидировали последствия.

Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Читайте также:
Стало известно о последствия и разрушениях в Октябрьском после атаки ВСУБелгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлкеВ сети появились кадры атаки ВСУ на кафе в Шебекино и её последствий
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Пожар#Пострадавшие#Автомобиль#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА
Подпишитесь
Девочка 9 лет пострадала в результате атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе
Сегодня, 17:37
Двое мирных жителей погибли при атаке ВСУ посёлка Октябрьский
Сегодня, 16:12
Атака ВСУ на посёлок Октябрьский: 10 людей пострадали, в том числе 8-летний ребёнок
Сегодня, 16:18
Белгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлке
Сегодня, 15:41
ВСУ направили дрон-камикадзе в жилой дом в белгородском приграничье
Сегодня, 16:21
"