Четыре человека ранены при обстреле Белгорода

Posted Сегодня, 21:12
Published Сегодня, 21:12
Modified Сегодня, 21:35
Updated Сегодня, 21:35
По предварительной информации ранены четверо белгородцев. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами отправлены в городскую больницу в тяжёлом состоянии. Там же будет восстанавливаться женщина с ранением левой ноги. Ещё одному пострадавшему осколки попали в лицо и грудь. Его доставили в областную больницу.
Серьёзно повреждены две квартиры в двух МКД. Ещё в 46иквартирах выбило окна. Повреждения входной группы, фасада и окон получила школа №43. Посекло фасад школы №23. Пострадали три коммерческих объекта. Сгорели две машины, ещё три посекло осколками.
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На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.