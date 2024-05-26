Четыре человека ранены при обстреле Белгорода

По предварительной информации ранены четверо белгородцев. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами отправлены в городскую больницу в тяжёлом состоянии. Там же будет восстанавливаться женщина с ранением левой ноги. Ещё одному пострадавшему осколки попали в лицо и грудь. Его доставили в областную больницу.