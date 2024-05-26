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Published Сегодня, 21:12

Modified Сегодня, 21:35

Updated Сегодня, 21:35

Четыре человека ранены при обстреле Белгорода

Четыре человека ранены при обстреле Белгорода

25 мая 2024, 21:12
Фото: Изображение Midjourney
После вечерней атаки на город с применением РСЗО пострадали несколько человек. Подробности рассказал иВячеслав Гладков.

По предварительной информации ранены четверо белгородцев. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами отправлены в городскую больницу в тяжёлом состоянии. Там же будет восстанавливаться женщина с ранением левой ноги. Ещё одному пострадавшему осколки попали в лицо и грудь. Его доставили в областную больницу.

Серьёзно повреждены две квартиры в двух МКД. Ещё в 46иквартирах выбило окна. Повреждения входной группы, фасада и окон получила школа №43. Посекло фасад школы №23. Пострадали три коммерческих объекта. Сгорели две машины, ещё три посекло осколками.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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