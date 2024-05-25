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Атака ВСУ

Белгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлке

25 мая 2024, 15:41
Фото: Шо Шебекино
Атака ВСУ
После объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, читатели передали информацию о задымлении и прилёте в Дубовом, а также о повреждениях торгового центра. Об этом также сообщают белгородские медиа. Также прямой прилёт есть в парке в Дубовом.

После объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе читатели Бел.Ру стали сообщать о задымлении, которое чётко видно в самом городе. Дым распространяется со стороны Дубового, где произошёл прямой прилёт.

Дым в Белгородском районеДым в Белгородском районе
Дым в Белгородском районеДым в Белгородском районе
Дым в Белгородском районеДым в Белгородском районе
Дым в Белгородском районе
Фото: Белгород №1

Видео, на котором белгородец оказался на месте прямого прилёта в Дубовом.

На данный момент известно, что в ходе прилёта пострадало и здание торгового центра в Дубовом.

Последствия прилёта в ДубовомПоследствия прилёта в Дубовом

А также фотографиями дыма в небе со стороны улицы Донецкая в Белгороде.

Дым со стороны Донецкой в БелгородеДым со стороны Донецкой в Белгороде
Дым со стороны Донецкой в БелгородеДым со стороны Донецкой в Белгороде
Дым со стороны Донецкой в Белгороде
Фото: Bel.ru
#Татьяна Лукащева#Видео
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