Белгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлке

После объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, читатели передали информацию о задымлении и прилёте в Дубовом, а также о повреждениях торгового центра. Об этом также сообщают белгородские медиа. Также прямой прилёт есть в парке в Дубовом.

После объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе читатели Бел.Ру стали сообщать о задымлении, которое чётко видно в самом городе. Дым распространяется со стороны Дубового, где произошёл прямой прилёт. Дым в Белгородском районе Фото: Белгород №1 Видео, на котором белгородец оказался на месте прямого прилёта в Дубовом. На данный момент известно, что в ходе прилёта пострадало и здание торгового центра в Дубовом. А также фотографиями дыма в небе со стороны улицы Донецкая в Белгороде. Дым со стороны Донецкой в Белгороде Фото: Bel.ru