Белгородцы сообщают о прилёте в Дубовом: фото и видео последствий в посёлке

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
После объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе читатели Бел.Ру стали сообщать о задымлении, которое чётко видно в самом городе. Дым распространяется со стороны Дубового, где произошёл прямой прилёт.
Видео, на котором белгородец оказался на месте прямого прилёта в Дубовом.
На данный момент известно, что в ходе прилёта пострадало и здание торгового центра в Дубовом.
А также фотографиями дыма в небе со стороны улицы Донецкая в Белгороде.